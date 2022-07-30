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Убийство пленных в Еленовке: в "Азове" заверили, что "Путин будут казнен, а недоимперия - уничтожена"

В "Азове" записали видеообращение

сегодня, 19:22
Автор:

Денис
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Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий записал видеообращение о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке. Видео было опубликовано на страницах "Азова" в социальных сетях. 

Убийство пленных в Еленовке: в "Азове" заверили, что "Путин будут казнен, а недоимперия - уничтожена"

Никита Надточий

В "Азове" считают, что оккупанты совершили данное преступление от безнаказанности. 

"Мы расцениваем удар по Еленовке как акт публичной казни. Россия осуществила его от безнаказанности. Они привыкли, что их никто не привлечет к ответственности, даже за нарушение законов, правил и обычаев ведения войны. Поэтому мы, "Азов", Украина и весь цивилизованный мир должны дать отпор, чтобы Россия запомнила раз и навсегда. Мы уже выясняем имена исполнителей и организаторов казни наших пленных. У нас есть предварительная информация, но пока не готовы ее озвучивать. Мы найдем их, где бы они ни находились — на оккупированных территориях Украины, в России или в третьих странах", — Надточий.

Также Надточий отметил, что ответственность за данное преступление несет лично Путин, а затем, перейдя на русский язык, он обратился к российскому диктатору. 

"Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами. Все как вы любите — со всеми справками и печатями, по решению международного трибунала. Варварская недоимперия будет разрушена", — заверил Надточий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Россия переходит к третьей фазе войны — как с этим может быть связан теракт в Еленовке. Взрывы в Еленовке, повлекшие гибель украинских защитников из полка Азов, предварительно были одобрены на самом высоком уровне в Кремле. 

Читайте также о том, что теперь скрыть не получится: СБУ обнародовала аудиоперехват перед взрывом в колонии Еленовки. Теперь российской пропаганде сложно будет оспорить циничное преступление оккупантов. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что как мужчины призывного возраста выезжали за границу: СБУ раскрыла схему (ФОТО). Призывникам за деньги готовили полный пакет поддельных документов, в том числе и подтверждающие письма об обучении в зарубежных вузах. 

Также "Комментарии" сообщили о том, что почему Россия будет пытаться сорвать "зерновое перемирие": какие есть риски. Россия проигрывает от такого "зернового перемирия", потому есть большой риск, что оно будет сорвано. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IHwUNWk76Cc&t=1s
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