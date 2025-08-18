Президент Украины Владимир Зеленский оказался перед трудным выбором: либо вступить в конфликт со своим американским коллегой Дональдом Трампом, либо согласиться на мир с Россией, что потребует уступок в виде территориальных потерь и сомнительных гарантий безопасности, которые не исключают новых агрессивных действий Кремля, пишет Bloomberg.

Фото: из открытых источников

Зеленский отправился в Вашингтон для переговоров с Трампом после того, как саммит между президентами США и России на Аляске завершился без обсуждения прекращения огня, оставив украинскому лидеру минимум вариантов для маневра. К нему присоединится европейская делегация, но ее влияние остается неопределенным из-за отсутствия единства среди лидеров.

Европейские представители будут стремиться узнать, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены Украине и возможно ли содействие США в трехсторонней встрече между Зеленским и Путиным. Делегация включает такие политики, как генсек НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александр Стубб.

Для Зеленского важно не только избежать ухудшения отношений с Трампом, но и получить больше информации о требованиях России, определить возможные сроки трехсторонних переговоров и добиться от США ужесточения санкций против Кремля.

Решение по этому поводу будет зависеть от того, насколько Путину удалось повлиять на американского президента. После саммита 15 августа Трамп, по всей вероятности, сблизился с Кремлем, отказавшись от требования немедленного прекращения огня и перейдя к убеждению Зеленского быстро согласиться на мирный план.

Встреча Зеленского с Трампом состоится 18 августа в Вашингтоне с участием европейских лидеров. Сначала будет проведена двусторонняя встреча, а позже к переговорам присоединятся представители ЕС и НАТО.

Как уже писал портал "Комментарии", бывший вице-президент США Майк Пенс призвал американского президента Дональда Трампа активно применить дополнительные вторичные санкции против России, чтобы поставить на место российского диктатора Владимира Путина.