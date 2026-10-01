У Зеленского уже не получится вечно врать: эксперт поразил жестким заявлением о провале президента



















Европейские партнеры могут потребовать от Украины большей прозрачности использования финансовой помощи и конкретных шагов в борьбе с коррупцией. В то же время, Киеву необходимы средства для прохождения зимы и поддержки критически важной инфраструктуры. Об этом заявил соучредитель Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

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По его словам, в Европе возникают вопросы относительно того, насколько эффективно Украина использует полученные средства. Он связывает это с необходимостью отчитываться о расходах и принимать соответствующие решения.

"Сегодня есть подтверждение. Да, Европа не хочет нам давать деньги, потому что, по словам Bloomberg, это как вода в песок, так сказать. То есть они не знают, на что тратятся эти деньги. Наши не хотят отчитываться", — сказал Голобуцкий.

В то же время, политтехнолог подчеркнул, что сокращение расходов само по себе не может касаться критической инфраструктуры. В частности, он обратил внимание на необходимость поддерживать дороги, по которым перемещается военная техника и грузы.

"Есть вещи, которые тоже не надо недооценивать, которые должны существовать. Нужно как-то поддерживать те дороги, по которым ездят военные грузы. Мы же не хотим, чтобы из-за якобы экономии, неумения собирать деньги и неумения отбирать деньги у коррупционеров наши грузовые машины не будут доходить до фронта", — сказал он.

Голобуцкий также заявил, что европейские партнеры могут увязывать дальнейшее финансирование Украины с принятием законов и усилением борьбы с контрабандой и коррупцией. В то же время, он выразил надежду, что Киев сможет договориться с европейскими странами о необходимой финансовой поддержке.

"Европа, я не знаю, сколько у них хватит сил выбивать из Украины решения по принятию соответствующих законов, борьбе с контрабандой, борьбе с коррупцией и так далее. И они дадут нам какие-то деньги, чтобы мы пережили эту зиму. Будем надеяться, что все-таки наша власть пойдет на соглашение с Европой". Но пока этого нет.

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