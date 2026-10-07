У Зеленского уже категорически похоронили все надежды на мир: украинцев повергли в шок.

Украинцам следует готовиться к продолжению войны, ведь в обозримом будущем быстрого мира не будет. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук призвала общество отказаться от иллюзий и строить жизнь, исходя из реальной ситуации.

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По ее словам, главная цель России состоит не только в захвате украинских территорий. Москва стремится сломать внутреннюю устойчивость Украины и вынудить общество принять навязанные условия.

"В обозримом будущем мира не будет. Независимо от того, как мы этого хотим. Надо принять эту реальность и, соответственно, строить жизнь. Потому что россиянам нужны не территории. Они стремятся сломать наш внутренний стержень. А выполнение их требований было просто символом нашего покорения", — подчеркнула Верещук.

В то же время представитель Офиса президента подчеркнула, что желание завершения войны остается естественным для украинцев. Однако, по ее мнению, стремление к миру не должно превращаться в самообман или ожидание скорого завершения боевых действий.

"Как и все, я хочу окончания войны. Однако, как и все, я не хочу подчиняться россиянам. Мир наступит. Но не в ближайшее время. А сейчас нужно настраиваться на продолжение борьбы. Говорю это не потому, что я хочу продолжения войны. Говорю это, потому что не хочу лгать", — заявила Верещук.

Отдельно она обратила внимание на ситуацию в украинском тылу. По ее словам, в войне на истощение все большее значение приобретают не только боевые возможности армии, но и способность гражданского населения выдерживать длительные нагрузки, удары по инфраструктуре и другие вызовы.

"В войне на истощение решающее значение имеет крепость тыла. В этой войне начинается битва тылов. Нам придется многое изменить, если мы не хотим, чтобы у нас посыпался тыл. Нужны реализм без иллюзий, собранность и профессионализм в действиях. Плюс наше украинское упорство", — подытожила Верещук.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина не должна соглашаться на формат евроинтеграции, предусматривающий постоянные ограничения для ее экономики и аграрного экспорта. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, дискуссия вокруг условий будущего членства Украины в ЕС уже показывает, что некоторые европейские страны опасаются конкуренции с украинскими производителями.