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Slava Kot
В окружении президента Украины Владимира Зеленского исключили предположение, что действия администрации Дональда Трампа могут заставить Киев просить мира на невыгодных условиях. Так собеседник РБК-Украина прокомментировал статью американского издания The Atlantic, в которой говорилось о возможном изменении украинской стратегии на фоне сближения Вашингтона с Москвой.
У Зеленского ответили на статью The Atlantic о капитуляции Украины
Журналист Саймон Шустер в материале The Atlantic утверждал, что договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным по поводу российского дизельного горючего стала для части команды Зеленского ударом по надеждам на победу.
По информации издания, неназванный украинский чиновник, связываемый с планом закрытия московских аэропортов, предположил: если США перейдут на сторону России, Украина может быть вынуждена прекратить эскалацию и просить о мире.
Советник президента Украины Дмитрий Литвин также подверг сомнению изложенные в статье утверждения. Он отметил, что операцию, связанную с блокировкой российского авиасообщения, инициировал сам Владимир Зеленский, а не другие его команды.
Кроме того, Литвин заявил, что Украина не занимается эскалацией, а отвечает на российские удары.
Таким образом, в окружении Зеленского отрицают, что Киев рассматривает капитуляцию как следствие политики Трампа. Статья The Atlantic описывает оценки неназванных источников, в то время как официальные представители Украины заявляют об отсутствии таких настроений.