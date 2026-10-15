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У Зеленского отреагировали на скандальную статью The Atlantic о капитуляции Украины из-за Трампа

У Зеленского назвали ерундой статью The Atlantic о возможной капитуляции Украины из-за Трампа

15 октября 2026, 20:50
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Slava Kot

В окружении президента Украины Владимира Зеленского исключили предположение, что действия администрации Дональда Трампа могут заставить Киев просить мира на невыгодных условиях. Так собеседник РБК-Украина прокомментировал статью американского издания The Atlantic, в которой говорилось о возможном изменении украинской стратегии на фоне сближения Вашингтона с Москвой.

У Зеленского отреагировали на скандальную статью The Atlantic о капитуляции Украины из-за Трампа

У Зеленского ответили на статью The Atlantic о капитуляции Украины

"Это какие-то глупости, не знаю, кто им такое говорит", — заявил собеседник издания, комментируя утверждение о вероятной капитуляции Украины.

Что написало The Atlantic об Украине

Журналист Саймон Шустер в материале The Atlantic утверждал, что договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным по поводу российского дизельного горючего стала для части команды Зеленского ударом по надеждам на победу.

По информации издания, неназванный украинский чиновник, связываемый с планом закрытия московских аэропортов, предположил: если США перейдут на сторону России, Украина может быть вынуждена прекратить эскалацию и просить о мире.

"Теперь пришло осознание, что Россия не упадет из-за сложной экономической ситуации. Это значит, что нам нужно изменить нашу стратегию. Россия не упадет, по крайней мере, сейчас", — цитирует The Atlantic свой источник.

Ответившие в Офисе президента

Советник президента Украины Дмитрий Литвин также подверг сомнению изложенные в статье утверждения. Он отметил, что операцию, связанную с блокировкой российского авиасообщения, инициировал сам Владимир Зеленский, а не другие его команды.

Кроме того, Литвин заявил, что Украина не занимается эскалацией, а отвечает на российские удары.

"Это не похоже на настроение президента", — подытожил советник.

Таким образом, в окружении Зеленского отрицают, что Киев рассматривает капитуляцию как следствие политики Трампа. Статья The Atlantic описывает оценки неназванных источников, в то время как официальные представители Украины заявляют об отсутствии таких настроений.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что Зеленский заявил об измене со стороны США: что сказал о Трампе.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kapitulyatsiyi-cherez-trampa-bude-zelenskogo-1792084985.html
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