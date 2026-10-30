У Зеленского не останется другого выбора: что будет с Украиной после ядерного удара

Вопрос ядерного удара по территории Украины возникает с 2022 года. В интернете даже распространяли информацию, что российский лидер Путин готов был применить ядерное оружие после провала плана быстрого захвата Украины.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что после ядерного удара по Украине.

"Думаю, что в теоретическом сценарии, если по Украине будет нанесен тактический ядерный удар… Хотя я вообще не уверен, что дойдет до ядерки — есть ряд веских аргументов, почему до этого не дойдет. Но если это произойдет, то военно-политическое руководство Украины, в нашем случае президент Украины, будет принимать решение о дальнейшей борьбе на основе либо ощущения, либо данных социологии, в которых украинцы выскажут свое собственное мнение по поводу произошедшего”, — пояснил Кулеба.

По его мнению, если общество переживет это и скажет: "Ну окей", то борьба будет продолжаться.

"Если общество резко даст по тормозам и скажет: "Нет-нет-нет, теперь все, что угодно, только не это". Тогда у руководства государства не останется просто другого выбора", — подытожил Кулеба.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что закрытие границ для военнообязанных с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины не раз критиковали. Однако на пятом году войны уехать из страны могут только некоторые категории мужчин.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, когда откроют границу в Украине. Он отметил, что есть закон, согласно которому прекращение военного положения снимает ограничения на пересечение границы.



