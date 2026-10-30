У Зеленского не останется другого выбора: что будет с Украиной после ядерного удара

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Кречмаровская Наталия
Вопрос ядерного удара по территории Украины возникает с 2022 года. В интернете даже распространяли информацию, что российский лидер Путин готов был применить ядерное оружие после провала плана быстрого захвата Украины.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что после ядерного удара по Украине.
По его мнению, если общество переживет это и скажет: "Ну окей", то борьба будет продолжаться.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что закрытие границ для военнообязанных с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины не раз критиковали. Однако на пятом году войны уехать из страны могут только некоторые категории мужчин.
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, когда откроют границу в Украине. Он отметил, что есть закон, согласно которому прекращение военного положения снимает ограничения на пересечение границы.