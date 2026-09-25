Еще несколько лет назад само мнение о визите президента Украины в Кремль казалось бы невероятным. Сегодня война, дипломатические маневры и поиск путей к миру заставляют рассматривать даже те сценарии, которые раньше выглядели политически невозможными. Но может ли наступить момент, когда Владимиру Зеленскому все же придется лично приехать на переговоры с Владимиром Путиным? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

По версии чат-бота Copilot , поездка Зеленского в Москву могла бы стать реальной только при условии, что она будет завершающим этапом масштабного переговорного процесса и будет иметь четкую практическую цель. Вряд ли Киев согласится на встречу, которая будет иметь символическое значение или станет инструментом российской пропаганды. Для проведения переговоров необходимы выглядят предварительно согласованная повестка дня, понятные правила и определенные международные гарантии. Без этого личная встреча президентов может не принести конкретного результата.

В то же время, такая встреча может стать возможной, если обе стороны приходят к выводу, что дальнейшее достижение ключевых целей военным путем становится слишком сложным или дорого обходится. В такой ситуации прямой диалог может превратиться из политического риска в необходимость. Само место переговоров при этом не главное — определяющим остается их результат. Если формат в Москве действительно станет частью договоренности, отвечающей интересам Украины и международных гарантий, Киев теоретически может рассматривать и такой вариант.

Чат-бот Gemini утверждает, что сейчас Киев выступает за проведение переговоров на нейтральной территории или с участием международных партнеров. Визит Зеленского непосредственно в Москву в нынешних условиях выглядит маловероятным, поскольку мог бы создать значительные политические и риски безопасности для Украины. Теоретически ситуация могла бы измениться только после масштабного изменения условий войны и переговорного процесса — например, если Россия лишится возможности предъявлять прежние требования и вынуждена будет соглашаться на принципиально иной формат договоренностей. Тогда поездка в Москву имела бы совсем другое дипломатическое значение.

Не менее важными оставались вопросы безопасности и международных гарантий. Любая личная встреча украинского и российского лидеров потребовала бы четко определенной повестки дня, надежного механизма обеспечения безопасности и присутствия международных посредников.

Чат-бот Grok убежден, что сценарий визита Зеленского в Москву выглядит крайне маловероятным, ведь визит украинского президента в Кремль имел бы не только дипломатическое, но и мощное символическое значение. Москва могла бы использовать сам факт приезда в пропаганде, тогда как для Киева это создало бы серьезные политические риски. Именно поэтому Украина говорит о других форматах возможных переговоров, а не о встрече в столице России.

Теоретически ситуация могла измениться только при наличии четких предварительных договоренностей и реальных уступок со стороны Москвы. Речь идет о прекращении боевых действий, надежных международных гарантиях безопасности, понятной повестке дня и отсутствии требований по юридическому признанию оккупации украинских территорий. Значительную роль в таком сценарии могли бы сыграть США и европейские партнеры, если бы они обеспечили необходимые гарантии и дипломатическое сопровождение.

В общем, все три модели ИИ пришли к выводу, что говорить о неизбежном визите Зеленского в Кремль пока рано. Реальной предпосылкой для него может стать лишь появление конкретного переговорного процесса, в котором встреча президентов будет иметь практические цели. Если же предварительные договоренности не сдвинутся с места, само по себе приглашение Москвы вряд ли изменит ситуацию. Важнейшим вопросом остается не то, где встретятся Зеленский и Путин, а будет ли вокруг этой встречи предмет реальных договоренностей.

Портал "Комментарии" уже писал , что постоянные заявления Дональда Трампа о близком завершении войны и его готовности поддерживать прямой диалог с Владимиром Путиным еще не означают, что Москва готова отказаться от своих целей.