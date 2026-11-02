У Украины нет ни одного голоса: эксперт сделал громкое заявление об опасном плане Трампа



















Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает , что подход президента США Дональда Трампа к переговорам с Россией создает угрозу для Украины. По его мнению, американский лидер может стремиться договориться с Владимиром Путиным без полноценного участия Киева, рассматривая войну как часть более широкого геополитического торга с участием Китая.

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Голобуцкий объясняет такую позицию прагматичным подходом Трампа к международной политике. По оценке политтехнолога, президент США прежде всего ищет соглашения, которые сочтет выгодными для себя, а Россия может казаться ему более привлекательным партнером через природные ресурсы и возможности для масштабных экономических договоренностей.

"Ему вообще вариант, чтобы у Украины не было ни одного голоса, был бы идеальным", — отметил Голобуцкий, комментируя возможную логику американского президента.

В то же время эксперт подчеркивает, что договоренности между великими государствами еще не означают, что Украина автоматически согласится с их условиями. По его мнению, украинское общество и внутренняя устойчивость государства являются факторами, не позволяющими просто решить судьбу страны без ее участия.

В качестве примера Голобуцкий упомянул Будапештский меморандум. Он считает, что этот документ продемонстрировал опасность договоренностей, не подкрепленных действенными механизмами защиты.

Отдельно политтехнолог предостерег от сценария так называемой "новой Ялты", когда ведущие государства могли попытаться поделить сферы влияния. Однако, по его словам, даже если Вашингтон и Москва достигнут определенных договоренностей, это не гарантирует их реализации, ведь у собственных интересов есть также Европа и Украина.

"Украина уже показала, что с ней нельзя просто договориться за ее спиной и считать, что вопрос решен", — подчеркнул эксперт.

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