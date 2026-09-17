У США лопнуло терпение из-за действий Кремля в Украине: озвучено громкое заявление о кардинальном изменении в войне

Президент Владимир Зеленский назвал санкционный законопроект сенатора Линдси Грэма, поддержавшего Палату представителей США, мощным инструментом давления на Россию. По словам главы государства, усиление экономических ограничений против Москвы должно дополнить дипломатические усилия, направленные на завершение войны.

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Зеленский обратил внимание, что решение американских законодателей было принято на фоне очередной масштабной атаки против Украины. Российские войска снова применили баллистические и другие ракеты, а также ударные беспилотники.

"Снова под ударами была гражданская инфраструктура, есть повреждения в восьми регионах. Россияне обстреляли энергетику в Сумской и Одесской областях. В Киеве и Одессе были попадания по обычным жилым домам", — сообщил президент.

По его словам, в результате атаки пострадали более десяти человек, в том числе дети. Часть раненых пришлось госпитализировать, в ряде общин после ударов возникли пожары.

На этом фоне Зеленский особо отметил решение американских конгрессменов по законопроекту Грэмма. Президент считает, что санкционное давление может существенно увеличить для Москвы экономическую цену продления войны.

"Именно законопроект Линдси Грэма и другие сильные санкционные шаги партнеров против источника этой войны, против России — это чрезвычайно сильный инструмент, который может остановить эту террористическую войну и привести Россию к необходимости установить мир", — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что экономическое давление должно идти параллельно с дипломатическими усилиями Украины и ее партнеров. Он также поблагодарил американских законодателей за поддержку документа.

"Санкции должны быть сильными, чтобы вся работа ради мира, и в частности, наши совместные с Америкой, Европой и другими друзьями дипломатические усилия, сработали", — подчеркнул президент.

Портал " Комментарии" уже писал , что Россия может существенно нарастить применение баллистических ракет против украинской энергетики с началом отопительного сезона. Такой прогноз сделал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап. По его оценке, Москва имеет значительные запасы и продолжает производство ракет, поэтому рассчитывать на скорейшее снижение интенсивности атак не стоит.