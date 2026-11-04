В ночь на 3 ноября польским силам безопасности удалось предотвратить очередную российскую провокацию на границе с РФ. Подозрительную активность зафиксировали вблизи Калининградской области, где пограничники заметили неизвестных людей с фонарями. Ситуация вынудила Варшаву оперативно усилить меры безопасности. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 3 ноября 2026 года.

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По информации премьер-министра Польши Дональда Туска, инцидент произошел в районе населённого пункта Сенпополь в Варминско-Мазурском воеводстве. Польские пограничники обнаружили подозрительных лиц вдоль государственной границы, после чего в район немедленно направили дополнительные силы.

Туск предупредил, что Россия может продолжить провокационные действия, поэтому страна должна быть готова к новым угрозам. Варшава уже принимает меры по усилению охраны границы на фоне предупреждений разведывательных служб и роста диверсионных инцидентов в Европе.

В Москве не заставили себя ждать с реакцией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Польшу и страны Балтии в том, что они якобы являются главными сторонниками агрессивной политики Европы по отношению к России.

В то же время, аналитики ISW обращают внимание на характерную тактику Кремля: российские чиновники систематически представляют оборонные меры европейских государств как угрозу для РФ. При этом Москва пытается отвлечь внимание от собственной деятельности, в частности, кибератак и диверсий на территории европейских стран.

Портал "Комментарии" уже писал , что запланированная встреча украинских представителей с первой леди США Меланией Трамп может стать не только площадкой для обсуждения гуманитарных вопросов. Политолог Игорь Рейтерович предположил, что участие в мероприятии представителя Кремля Кирилла Дмитриева потенциально открывает дополнительные возможности для неформальной коммуникации между Украиной и Россией.