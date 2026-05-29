В Кремле заявили, что не видят Европейский Союз в качестве потенциального посредника в предстоящих переговорах по прекращению войны в Украине. Такую позицию озвучил представитель российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя возможные дипломатические форматы урегулирования конфликта.

Фото: из открытых источников

По его словам, европейские государства, якобы, не могут выполнять нейтральную посредническую функцию, поскольку уже заняли сторону Украины. Песков утверждает, что поддержка Киева со стороны ЕС настолько значительна, что исключает возможность балансировки между сторонами. Он также заявил, что европейское вооружение используется в боевых действиях против российских сил, поэтому говорить о беспристрастности, по его мнению, невозможно.

Представитель Кремля добавил, что отказ европейских столиц от любого диалога с Москвой, как он это описывает, стал "серьезной ошибкой" и привел к ухудшению дипломатических отношений и тупика в коммуникации между сторонами.

В то же время, в Европейском Союзе подобные обвинения отвергают. Глава европейской дипломатии Кая Каллас отмечала, что ЕС не рассматривает себя как нейтрального арбитра в войне, поскольку открыто поддерживает Украину в защите ее суверенитета и безопасности. Она также отмечала, что идея назначения отдельного представителя для прямых переговоров с Россией не отвечает текущей позиции Союза, поскольку Брюссель не считает возможным одинаковое отношение к обеим сторонам конфликта.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Российской Федерации решили объяснить неудачи собственных оккупационных войск на фронте внешним вмешательством. В пропагандистских заявлениях снова появился тезис о том, что против РФ якобы выступает широкая международная коалиция, создающая для нее проблемы на поле боя.