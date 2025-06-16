У Путина невиданный ущерб: стало известно о значительном провале планов окупантов в Украине

Летнее наступление России достигло своего максимума, но планы диктатора Владимира Путина по продвижению в Украине остаются невыполненными. Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Radio NV.

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

Он подчеркнул, что украинские Силы обороны за последние недели нанесли значительные потери российским резервам.

"Вооруженные силы Украины систематически уничтожают враждебную логистику и резервы, из-за чего темпы продвижения противника либо остановились, либо значительно замедлились. То, что Россия планировала, уже не осуществлено по состоянию на июнь. В некоторых направлениях можно говорить о полной остановке их наступления", — отметил Кузан.

По его словам, российское концентрированное наступление на Сумском направлении было направлено на растяжение украинских сил. Враг сосредоточил там значительную группировку, включая БПЛА, пехоту, штурмовиков, десантников и морскую пехоту.

"Это около 50-тысячная группировка, которую россияне надеялись использовать, чтобы хотя бы приблизиться к Сумам и нанести вред городу и инфраструктуре. Они стремились максимально растянуть наш фронт и отвлечь ресурсы от главного направления удара — Донецкого. Несмотря на то, что июнь является благоприятным временем для их лета личном составе", — добавил Кузан.

Он также сообщил, что по данным украинской разведки Россия планирует продлить наступательную кампанию до сентября или даже середины октября, но, по его прогнозам, планы врага придется корректировать.

Как уже писали "Комментарии", Украина готова к прекращению боевых действий и началу переговоров с Россией. Президент Владимир Зеленский даже готов к прямому диалогу с Владимиром Путиным. Тем не менее Кремль игнорирует международные инициативы и увеличивает агрессивные действия, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.