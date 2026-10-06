У Путина еще никогда не было такого успеха в войне: эксперт шокировал роковой ошибкой Киева

Россия может рассчитывать не столько на скорую победу на поле боя, сколько на истощение Украины и сокращение внешней поддержки. Такую оценку высказал бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян.

Фото: из открытых источников

По его словам, Кремль может надеяться на изменения политической ситуации в европейских странах, после которых поддержка Украины станет меньше. Именно поэтому, считает Емельян, у Москва нет стимула соглашаться на прекращение войны на нынешнем этапе.

"Россия не планирует никаких мирных разрешений этого конфликта", — заявил он, подчеркнув, что стратегическая цель Кремля состоит в уничтожении независимой Украины.

Емельян предположил, что Россия может использовать переговорную риторику для получения паузы, которая позволила бы ей накопить ресурсы и продолжить войну позже. Поэтому сам факт проведения переговоров, по его мнению, еще не означает готовность Кремля к реальному миру.

В то же время эксперт считает, что давление на Россию можно усугубить из-за ее экономических проблем. Особенно важным, по его словам, может быть период перед зимой, когда уязвимость российской экономики растет.

Отдельное внимание Емельян уделил финансовой помощи Украине. Он отметил, что европейские партнеры продолжают поддерживать Киев, но все жестче требуют отчетности и обоснования расходов.

По словам эксминистра, "времена Миндича" в формате бесконтрольного финансирования прошли. Партнеры хотят видеть, куда направляются средства и почему Украина нуждается в конкретных суммах.

На этом фоне Емельян предупредил: если Киев не продемонстрирует эффективное использование помощи и борьбы с коррупцией, это может постепенно ослабить политическую поддержку Украины в Европе.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Украине активизировались заявления политиков о необходимости переговоров с Россией и поиске компромиссов. По мнению политолога Валерия Клочко, синхронные заявления представителей разных политических лагерей могут иметь прежде всего внутриполитическое объяснение.