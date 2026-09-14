У Путина был другой план: в США ответили, что происходит на ключевых участках фронта

Украинская армия сохраняет способность влиять на ход войны на стратегическом и оперативном уровнях, несмотря на попытки Москвы представить российскую победу как неизбежную. К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Одной из главных проблем для российской армии остается украинский укрепленный пояс в Донецкой области. По оценке ISW, российские войска неоднократно пытались прорвать этот район еще с 2014 года, однако так и не смогли его захватить. С марта 2026 года продвижение России остается крайне ограниченным, а украинским силам недавно удалось ликвидировать российский выступ севернее Лимана.

Это осложнило планы российского командования по широкому охвату укрепленного пояса с направлений Лимана и Доброполья. При этом российские войска продолжают испытывать серьезные проблемы на подходах к Славянску, Краматорску и Дружковке.

Показателен и пример Константиновки. Российские подразделения смогли проникнуть в город еще осенью 2025 года и добиться отдельных тактических успехов, однако завершить его захват до сих пор не смогли.

Одновременно Украина проводит собственную кампанию дальних ударов по российской территории. Под огнем оказываются нефтеперерабатывающие предприятия, аэродромы, объекты военной инфраструктуры и логистики. 9 сентября украинские силы нанесли один из самых дальних ударов за всю войну, поразив газовые объекты в Ямало-Ненецком автономном округе почти в 3000 километров от украинской границы.

ISW также отмечает снижение темпов российского продвижения на фоне серьезных потерь и проблем с комплектованием армии. По оценке аналитиков, российские силы добиваются лишь ограниченных территориальных результатов, одновременно расходуя значительные ресурсы.

На этом фоне Москва, по версии ISW, пытается добиться от США давления на Киев ради территориальных уступок. Для Кремля такой сценарий был бы значительно выгоднее продолжения дорогостоящего наступления.

Аналитики предупреждают: передача России укрепленных районов Донецкой области может создать для Москвы более выгодные позиции для нового наступления в будущем. При этом стратегические цели Кремля, судя по заявлениям российского руководства, не ограничиваются Донбассом.

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