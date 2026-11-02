У общества горели глаза: Кулеба объяснил, почему в конце 2022 года Украина не пошла на переговоры с РФ

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Украинской правде" проанализировал события конца 2022 года и ответил на упреки в возможности подписания мирного соглашения с Кремлем на фоне успешных контрнаступлений ВСУ. По его словам, на тот момент Владимир Зеленский действовал как военный лидер в процессе становления, очень тонко чувствовавший настроения внутри страны.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

"Сейчас говорят, что в конце 2022 года был шанс заключить соглашение с Россией, — отмечает дипломат. — Кстати, согласен: можно было попробовать".

Однако Кулеба отмечает, что реализовать это политически было практически невозможно из-за колоссального патриотического подъема среди граждан.

"Но как попробуешь, когда в обществе эйфория: еще немного — и отыграем 300 лет нашей истории, накажем москалей? — Вспоминает экс-министр и добавляет: — У общества горят глаза: границы 1991 года. Власть так же поступила, и я тоже горел этой историей".

В то же время дипломат еще тогда отдавал себе отчет, что сам по себе выход на международно признанные границы автоматически не остановит агрессию, ведь Путин не смирился бы с поражением просто так.

"Единственное, понимал: сами границы в 1991 году не будут означать мир, — делится мнениями Кулеба. – Но я соглашался с идеей, что сейчас можно заставить их посыпаться и вытолкать".

В таких условиях, убежден он, развернуть государственный курс в сторону компромиссов было нереально:

"Как при таких обстоятельствах сказать обществу: "А теперь мы договариваемся об остановке по линии огня"?"

Вскоре окно возможностей закрылось, поскольку инициатива на поле боя начала переходить к кафирам. Эксочельщик МИД констатирует, что уже в конце 2022-го обстановка стала меняться не в нашу пользу, весной 2023 года Силы обороны потеряли Бахмут, а впоследствии летнее контрнаступление окончательно выдыхалось. После этого у Кремля уже не было никаких причин для дипломатии.

"Поэтому теоретически мы могли попытаться договориться в сентябре – октябре 2022-го, – резюмирует Кулеба, – но я убежден, что из этого ничего не вышло бы все равно".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские защитники установили новый исторический рекорд по ликвидации живой силы врага за сутки. По официальным данным Генерального штаба ВСУ, в течение 1 ноября ряды российских захватчиков опустели на колоссальное количество личного состава.