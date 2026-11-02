У общества горели глаза: Кулеба объяснил, почему в конце 2022 года Украина не пошла на переговоры с РФ

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Недилько Ксения
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Украинской правде" проанализировал события конца 2022 года и ответил на упреки в возможности подписания мирного соглашения с Кремлем на фоне успешных контрнаступлений ВСУ. По его словам, на тот момент Владимир Зеленский действовал как военный лидер в процессе становления, очень тонко чувствовавший настроения внутри страны.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Однако Кулеба отмечает, что реализовать это политически было практически невозможно из-за колоссального патриотического подъема среди граждан.
В то же время дипломат еще тогда отдавал себе отчет, что сам по себе выход на международно признанные границы автоматически не остановит агрессию, ведь Путин не смирился бы с поражением просто так.
В таких условиях, убежден он, развернуть государственный курс в сторону компромиссов было нереально:
Вскоре окно возможностей закрылось, поскольку инициатива на поле боя начала переходить к кафирам. Эксочельщик МИД констатирует, что уже в конце 2022-го обстановка стала меняться не в нашу пользу, весной 2023 года Силы обороны потеряли Бахмут, а впоследствии летнее контрнаступление окончательно выдыхалось. После этого у Кремля уже не было никаких причин для дипломатии.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские защитники установили новый исторический рекорд по ликвидации живой силы врага за сутки. По официальным данным Генерального штаба ВСУ, в течение 1 ноября ряды российских захватчиков опустели на колоссальное количество личного состава.