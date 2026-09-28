У Кремля появится неожиданный враг в войне в Украине: озвучен громкий прогноз перемен террора Путина

Интенсивность российских атак по Украине с применением ударных беспилотников в ближайшее время может измениться. На это обратили внимание специалисты мониторингового канала "Радар". По их мнению, одним из факторов, которые могут повлиять на характер применения дронов, станут погодные условия.

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В частности, речь идет об увеличении облачности, снижении нижней границы облаков и усилении осадков. В таких условиях российским военным, вероятно, придется пересмотреть интенсивность использования реактивных беспилотников во время ударов по Украине.

В то же время мониторы отмечают, что это лишь прогноз, а не гарантированный сценарий развития событий. Окончательное решение относительно того, какие именно типы дронов применять и в каком количестве, остается за российским командованием.

"Речь идет именно о прогнозе: погода является одним из факторов, а окончательное решение о применении того или иного типа дронов принимает противник", — отметили в "еРадаре".

При этом уменьшение количества реактивных БПЛА не означает автоматического ослабления угрозы для Украины. Россия может компенсировать сокращение таких запусков более активным использованием других ударных беспилотников, в том числе "Гераней-2".

По оценке мониторов, в российских запасах может находиться более 13 тысяч таких аппаратов. Это означает, что даже при определенном снижении активности реактивных дронов противник потенциально способен сохранить высокие темпы воздушных атак за счет массированного применения других типов БпЛА.

"По общей оценке, в запасе может быть более 13 000 таких БпЛА. Следовательно, даже если реактивных дронов станет меньше, делать вывод о ослаблении атак рано", — подчеркнули мониторы.

Портал "Комментарии" уже писал , что дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что последние дипломатические инициативы Дональда Трампа по России могут создавать политические преимущества для Кремля.