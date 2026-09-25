У Кремля не будет другого выбора, чем пойти на перемирие с Украиной: дипломат удивил причиной



















Вопрос возможного прекращения ударов по российской инфраструктуре Украиной остается одним из ключевых в дискуссии о потенциальном энергетическом перемирии. Дипломат Роман Бессмертный считает , что Киев не готов соглашаться на односторонние ограничения, если Россия продолжает наносить удары по Украине. По его словам, именно вопрос взаимности может стать одним из главных в ходе дальнейших переговоров.

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"Позиция украинской стороны стоит на основе: мы не будем молчать, когда по нам бьют. Мы будем отвечать, отвечать всякий раз сильнее и сильнее. Там, где избивали и будут избивать, Украина будет отвечать" , - подчеркнул эксперт.

По словам Бессмертного, потенциальное энергетическое перемирие будет зависеть не только от позиции Киева или Вашингтона, но прежде всего от того, будет ли Москва готова изменить собственный подход. Дипломат предполагает, что Россия может согласиться на определенный формат договоренностей, когда увидит в нем возможность представить решение как собственное достижение.

"Я здесь могу, опередив, скажем, официальные факторы, сказать: шанс на то, что Путина загонят в ситуацию, что он будет инициировать, есть. И здесь, разумеется, могла быть небольшая помощь Вашингтона. Но очень ясно нужно понимать: если американцы покажут Москве, что это будет выглядеть как определенный шаг вперед Москвы, тогда шанс на энергетическое перемирие есть", — говорит дипломат.

Отдельно он обратил внимание на возможную роль Китая. По его мнению, вовлечение Пекина в переговорный процесс может создать дополнительный дипломатический канал влияния на Москву. В то же время Бессмертный отмечает, что украинская сторона рассматривает войну значительно шире, чем противостояние на фронте.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские террористические войска утром 25 сентября совершили очередную атаку на Киев. Один из ударных беспилотников попал в многоэтажное здание в Печерском районе столицы. В результате удара погибший и пострадавшие.