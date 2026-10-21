Тысячи ракет и тысячи БпЛА: в ГУР раскрыли объемы российского арсенала перед зимой

Российская Федерация сформировала масштабные запасы дальнобойного вооружения, накопив сотни баллистических и тысячи крылатых ракет, а также большое количество ударных беспилотников. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, кафиры не только содержат имеющиеся резервы, но и продолжают наращивать производство оружия для истощения украинского ПВО.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Аналитики украинской военной разведки обнародовали подробные цифры о способах поражения, которые агрессор содержит в своих закромах. По состоянию на средину осени российский арсенал демонстрирует готовность к продолжению интенсивного воздушного террора.

"Россия накопила до 700 баллистических ракет", — констатируют в ведомстве, детализируя, что значительную часть этого сегмента составляют высокомобильные системы наземного базирования. В частности, речь идет о "около 115 ракет Искандер-М".

Кроме баллистики Россия сосредоточила значительный потенциал высокоточных крылатых и противокорабельных ракет:

Более 450 единиц морских ракет "Калибр";

морских ракет "Калибр"; Около 600 единиц сверхзвуковых противокорабельных "Ониксов";

сверхзвуковых противокорабельных "Ониксов"; Более 120 единиц новых гиперзвуковых "Цирконов".

Параллельно с ракетным компонентом враг держит в боевой готовности огромный флот беспилотников. На базах хранения находится "около 6200 дронов "Герань" разных модификаций".

Особую обеспокоенность вызывает способность российского военно-промышленного комплекса не просто компенсировать затраты боеприпасов во время регулярных атак, но и постоянно расширять масштабы их выпуска. Российские оборонные компании работают в усиленном режиме.

"В то же время Россия ежемесячно производит около 10 тысяч беспилотников", — отмечают военные разведчики. Они добавляют, что параллельно с конвейеров врага сходит "более 200 ракет" ежемесячно.

Такая динамика обеспечивает захватчикам возможность проводить комбинированные и массированные налеты на украинские города без критического проседания неприкосновенных запасов. Главная цель окупантов остается неизменной — перегрузить и истощить украинские системы противовоздушной обороны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что войска страны-агрессорки совершили очередной массированный обстрел Днепра, применив средства воздушного нападения. Во время неприятельского налета жители областного центра столкнулись с серьезной опасностью.