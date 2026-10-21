Тысячи ракет и тысячи БпЛА: в ГУР раскрыли объемы российского арсенала перед зимой

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Недилько Ксения
Российская Федерация сформировала масштабные запасы дальнобойного вооружения, накопив сотни баллистических и тысячи крылатых ракет, а также большое количество ударных беспилотников. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, кафиры не только содержат имеющиеся резервы, но и продолжают наращивать производство оружия для истощения украинского ПВО.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Аналитики украинской военной разведки обнародовали подробные цифры о способах поражения, которые агрессор содержит в своих закромах. По состоянию на средину осени российский арсенал демонстрирует готовность к продолжению интенсивного воздушного террора.
Кроме баллистики Россия сосредоточила значительный потенциал высокоточных крылатых и противокорабельных ракет:
Параллельно с ракетным компонентом враг держит в боевой готовности огромный флот беспилотников. На базах хранения находится "около 6200 дронов "Герань" разных модификаций".
Особую обеспокоенность вызывает способность российского военно-промышленного комплекса не просто компенсировать затраты боеприпасов во время регулярных атак, но и постоянно расширять масштабы их выпуска. Российские оборонные компании работают в усиленном режиме.
Такая динамика обеспечивает захватчикам возможность проводить комбинированные и массированные налеты на украинские города без критического проседания неприкосновенных запасов. Главная цель окупантов остается неизменной — перегрузить и истощить украинские системы противовоздушной обороны.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что войска страны-агрессорки совершили очередной массированный обстрел Днепра, применив средства воздушного нападения. Во время неприятельского налета жители областного центра столкнулись с серьезной опасностью.