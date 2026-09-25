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"Ты крутой хлоп, но не справляешься с Путиным": стало известно, как Зеленский жестко разнес Трампа

По словам эксперта, Киев может одновременно рассчитывать на давление Китая на Москву и усиление американской военной помощи.

25 сентября 2026, 12:05
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа привлечь Китай к усилиям по завершению войны России против Украины. По мнению политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, за этим обращением может стоять не только дипломатическое предложение, но и сигнал Вашингтона о необходимости более активных действий.

"Ты крутой хлоп, но не справляешься с Путиным": стало известно, как Зеленский жестко разнес Трампа

Фото: из открытых источников

Загородний предложил трактовать заявление Зеленского как своеобразный намек Трампа на то, что американской дипломатии пока недостаточно для изменения позиции Москвы.

"Переведу с языка Зеленского на понятный: "Трамп, ты, конечно, крутой хлоп, но с Россией ты как-то не справляешься. Мы тебя уважаем и признаем твою крутость. Но, наверное, надо привлекать других крутых парней"", — заявил эксперт.

По его словам, таким образом, украинская сторона может подталкивать американского президента к поиску дополнительных инструментов влияния на Кремль. В частности, речь идет о возможном привлечении Китая, который, по мнению Загороднего, имеет свои рычаги влияния на Москву.

"Это тонкая подколка Трампа: мол, он и Путина на встречу не может привезти, и унять Россию не может. А раз так, то нужно привлекать Китай, который точно сможет повлиять на Москву", — объяснил Загородний.

В то же время, эксперт предположил, что сигнал Зеленского может касаться не только дипломатического трека. По его мнению, Киев также может ожидать от Вашингтона усиления военной поддержки, в частности, передачи дальнобойного вооружения.  

"Тут речь может идти и об усилении военной помощи Украине, в частности о возможности передачи дальнобойного оружия, такой как ракеты Tomahawk", — отметил Загородний.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия перешла к новому этапу атак на украинскую телекоммуникационную инфраструктуру. Речь идет об ударах по дата-центрам, узлам связи и другим объектам, от которых зависит стабильность цифровых сервисов.



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