Туск заговорил о безумных потерях ВСУ: какие три вопроса возникают к Зеленскому

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Кравцев Сергей
Странно читать в украинских СМИ новость на основе заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что потери Украины в последнее время составляют около 27 тысяч погибших и раненых ежемесячно. Об этом рассказал экс-нардеп, политический аналитик Борислав Береза.
Потери ВСУ в войне. Фото: из открытых источников
Борислав Береза отмечает, есть еще и третий интересный момент – Владимир Зеленский недавно заявил, что общее количество погибших составляет 50 000 украинских военных. Хотя до того, в феврале, говорил, что 55 тысяч.
Также "Комментарии" писали – премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина в последнее время ежемесячно теряет около 27 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. По словам польского премьера, это самый высокий показатель во время полномасштабной войны. При этом Туск ссылался на информацию, полученную от украинской стороны.
Главной причиной изменения ситуации Туск назвал новую тактику российских атак. По его словам, РФ массово применяет реактивные беспилотники, которые значительно быстрее традиционных дронов и способны работать на большей высоте. Польский премьер предупредил, что при сохранении такой интенсивности ударов зима может стать для Украины особенно сложной. Он также признал, что даже у Польши пока нет достаточных возможностей, чтобы эффективно противостоять всем новым типам угроз.