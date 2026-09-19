Странно читать в украинских СМИ новость на основе заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что потери Украины в последнее время составляют около 27 тысяч погибших и раненых ежемесячно. Об этом рассказал экс-нардеп, политический аналитик Борислав Береза.

Потери ВСУ в войне. Фото: из открытых источников

"Во-первых, удивительно, слышно эту страшную информацию от поляков, а не от наших официальных лиц. И удивительно, что им сообщают первым. Во-вторых, не слышно никакой реакции на эти слова нашего мощного Верховного Главнокомандующего. Считает ли он это пустяком?", – задается вопросом политик.

Борислав Береза отмечает, есть еще и третий интересный момент – Владимир Зеленский недавно заявил, что общее количество погибших составляет 50 000 украинских военных. Хотя до того, в феврале, говорил, что 55 тысяч.

"Итак, вопрос, что из этого правда, а что из этого ложь? И почему украинские власти озвучивают эти потери полякам, но молчат об этом в Украине? Ответ на эти вопросы более важен, чем даже ответ на вопрос, кто такой Вова для которого строят дом в Династии рядом с домами Ермака, Миндича и Чернышева", – отметил Береза.

Также "Комментарии" писали – премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина в последнее время ежемесячно теряет около 27 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. По словам польского премьера, это самый высокий показатель во время полномасштабной войны. При этом Туск ссылался на информацию, полученную от украинской стороны.

Главной причиной изменения ситуации Туск назвал новую тактику российских атак. По его словам, РФ массово применяет реактивные беспилотники, которые значительно быстрее традиционных дронов и способны работать на большей высоте. Польский премьер предупредил, что при сохранении такой интенсивности ударов зима может стать для Украины особенно сложной. Он также признал, что даже у Польши пока нет достаточных возможностей, чтобы эффективно противостоять всем новым типам угроз.



