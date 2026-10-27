Туск назвал дату мирных переговоров Украины, США и России в Абу-Даби

Мирные переговоры между Украиной, США и Россией по прекращению огня запланированы на 4 ноября в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск заявил, что европейским политикам следует налаживать рабочие контакты накануне запланированных переговоров. Польский премьер также подтвердил, что был заранее проинформирован о телефонном разговоре президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с российским диктатором Владимиром Путиным.

Туск отметил, что этот разговор состоялся после консультаций с ним, президентом Украины Владимиром Зеленским и американской стороной.

"Европейским политикам было бы полезно наладить рабочие контакты в связи с запланированными переговорами о прекращении огня, которые могут пройти в Абу-Даби", — заявил глава польского правительства.

Туск сообщил, что Йонас Гар Стере заверил его: вместе с Александром Стуббом они готовы взять на себя политическую ответственность за разговор с Путиным и будут придерживаться согласованной позиции коалиции желающих. После завершения контакта Стубб проинформировал польского премьера, что "обе стороны сохранили свои позиции". Президент Финляндии заявил, что у европейской стороны сложилось впечатление "достаточно сдержанного оптимизма" по поводу возможности достичь прогресса во время мирных переговоров в Абу-Даби, которые запланированы на 4 ноября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Дании ультимативно высказалась о переговорах с Путиным . Мэтте Фредериксен подчеркнула, что европейские страны должны сохранять единство и согласованно формировать общую позицию в отношениях с Россией.