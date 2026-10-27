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Туск назвал дату мирных переговоров Украины, США и России в Абу-Даби

Дональд Туск сообщил, что переговоры Украины, США и России по прекращению огня запланированы на 4 ноября в Абу-Даби.

27 октября 2026, 20:05
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Slava Kot

Мирные переговоры между Украиной, США и Россией по прекращению огня запланированы на 4 ноября в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Туск назвал дату мирных переговоров Украины, США и России в Абу-Даби

Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск заявил, что европейским политикам следует налаживать рабочие контакты накануне запланированных переговоров. Польский премьер также подтвердил, что был заранее проинформирован о телефонном разговоре президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с российским диктатором Владимиром Путиным.

Туск отметил, что этот разговор состоялся после консультаций с ним, президентом Украины Владимиром Зеленским и американской стороной.

"Европейским политикам было бы полезно наладить рабочие контакты в связи с запланированными переговорами о прекращении огня, которые могут пройти в Абу-Даби", — заявил глава польского правительства.

Туск сообщил, что Йонас Гар Стере заверил его: вместе с Александром Стуббом они готовы взять на себя политическую ответственность за разговор с Путиным и будут придерживаться согласованной позиции коалиции желающих. После завершения контакта Стубб проинформировал польского премьера, что "обе стороны сохранили свои позиции". Президент Финляндии заявил, что у европейской стороны сложилось впечатление "достаточно сдержанного оптимизма" по поводу возможности достичь прогресса во время мирных переговоров в Абу-Даби, которые запланированы на 4 ноября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Дании ультимативно высказалась о переговорах с Путиным. Мэтте Фредериксен подчеркнула, что европейские страны должны сохранять единство и согласованно формировать общую позицию в отношениях с Россией.



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