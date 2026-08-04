Служба безопасности Украины обнародовала результаты масштабной 40-дневной кампании, целью которой было ослабление военного и экономического потенциала России. По информации ведомства, за этот период украинские силы успешно поразили более ста стратегически важных объектов на территории страны-агрессора.

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В СБУ сообщили, что главными целями стали предприятия российского военно-промышленного комплекса, командные пункты, авиабазы, системы противовоздушной обороны, объекты транспортной логистики, нефтеперерабатывающая инфраструктура, а также корабли и танкеры так называемого "теневого флота".

Одним из ключевых направлений сделки были удары по военной авиации РФ. По данным спецслужбы, атак подверглись аэродромам "Саки", "Гвардейское", "Бельбек", "Багерово", "Энгельс", "Ханская", а также Евпаторийский авиационный завод. В результате этих ударов, как утверждает СБУ, был уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-95МС, поражены два истребителя Су-35, два учебно-боевых самолета Л-39, а также ангары с самолетами Су-24, Су-30, Су-30СМ, беспилотниками Shahed и запасами авиационного горючего.

Отдельное внимание во время кампании было уделено российской противовоздушной обороне. Под ударами оказались радиолокационные станции "Небо-У", "Подлет-К1", "Каста-2Е2", многофункциональная РЛС комплекса С-400, а также зенитные комплексы "Тор-М2", "Панцирь-С2" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

Не менее важным направлением стали удары по топливно-энергетической инфраструктуре России. По данным спецслужбы, в течение операции атаковано 14 нефтеперерабатывающих заводов, десятки нефтебаз, резервуарных парков, насосных станций, терминалов и платформ по добыче нефти. Среди ключевых целей названы предприятия в Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде, Перми, Волгограде и Уфе.

Также украинские спецслужбы наносили удары по судам, которые использовались Россией для обхода международных санкций. По информации СБУ, атаки подверглись танкерам Blue, Louise 1, Banda, Avero, а также находившимся под санкциями два грузовых судна.

В Службе безопасности подчеркнули, что кампания была направлена на одновременное ослабление военных, логистических и экономических возможностей России. В ведомстве заявили, что работа по снижению военного потенциала страны-агрессора будет продолжаться и дальше.

Портал "Комментарии" уже писал , что резонансное заявление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о маловероятности вступления Украины в НАТО вызвало активное обсуждение среди экспертов. Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан считает, что бывший главнокомандующий справедливо обратил внимание на проблемы Альянса, однако это не означает, что Киеву следует отказываться от сотрудничества с западными партнерами.