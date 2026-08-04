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Ту-95, НПЗ и "теневой флот": страшные последствия 40 дней кампании атак по РФ

По данным СБУ, за 40 дней украинские силы поразили более 100 стратегических объектов России, среди которых аэродромы, предприятия ВПК, системы ПВО, нефтеперерабатывающие заводы и суда "теневого флота"

4 августа 2026, 19:15
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Клименко Елена

Служба безопасности Украины обнародовала результаты масштабной 40-дневной кампании, целью которой было ослабление военного и экономического потенциала России. По информации ведомства, за этот период украинские силы успешно поразили более ста стратегически важных объектов на территории страны-агрессора.

Ту-95, НПЗ и "теневой флот": страшные последствия 40 дней кампании атак по РФ

Фото: из открытых источников

В СБУ сообщили, что главными целями стали предприятия российского военно-промышленного комплекса, командные пункты, авиабазы, системы противовоздушной обороны, объекты транспортной логистики, нефтеперерабатывающая инфраструктура, а также корабли и танкеры так называемого "теневого флота".

Одним из ключевых направлений сделки были удары по военной авиации РФ. По данным спецслужбы, атак подверглись аэродромам "Саки", "Гвардейское", "Бельбек", "Багерово", "Энгельс", "Ханская", а также Евпаторийский авиационный завод. В результате этих ударов, как утверждает СБУ, был уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-95МС, поражены два истребителя Су-35, два учебно-боевых самолета Л-39, а также ангары с самолетами Су-24, Су-30, Су-30СМ, беспилотниками Shahed и запасами авиационного горючего.  

Отдельное внимание во время кампании было уделено российской противовоздушной обороне. Под ударами оказались радиолокационные станции "Небо-У", "Подлет-К1", "Каста-2Е2", многофункциональная РЛС комплекса С-400, а также зенитные комплексы "Тор-М2", "Панцирь-С2" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

Не менее важным направлением стали удары по топливно-энергетической инфраструктуре России. По данным спецслужбы, в течение операции атаковано 14 нефтеперерабатывающих заводов, десятки нефтебаз, резервуарных парков, насосных станций, терминалов и платформ по добыче нефти. Среди ключевых целей названы предприятия в Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде, Перми, Волгограде и Уфе.  

Также украинские спецслужбы наносили удары по судам, которые использовались Россией для обхода международных санкций. По информации СБУ, атаки подверглись танкерам Blue, Louise 1, Banda, Avero, а также находившимся под санкциями два грузовых судна.

В Службе безопасности подчеркнули, что кампания была направлена на одновременное ослабление военных, логистических и экономических возможностей России. В ведомстве заявили, что работа по снижению военного потенциала страны-агрессора будет продолжаться и дальше.

Портал "Комментарии" уже писал , что резонансное заявление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о маловероятности вступления Украины в НАТО вызвало активное обсуждение среди экспертов. Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан считает, что бывший главнокомандующий справедливо обратил внимание на проблемы Альянса, однако это не означает, что Киеву следует отказываться от сотрудничества с западными партнерами.



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