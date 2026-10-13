Тревога после ракетного удара: в Воздушных силах объяснили, почему предупреждение может запаздывать

В Украине воздушная тревога иногда объявляется уже после того, как российская ракета или другое воздушное средство достигает цели. Такие случаи не обязательно свидетельствуют о прекращении передачи разведывательных данных со стороны США: причины задержек могут быть связаны с техническими особенностями обмена информацией. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

По его словам, подобные ситуации происходят не только в прифронтовых регионах, но и в Киевской области. Игнат подчеркнул, что российские войска пытаются нанести Украине максимальный ущерб, а отдельные эпизоды требуют дополнительного изучения.

Представитель Воздушных сил сообщил, что во время одного из недавних ударов пять ракет двигались по баллистической траектории. Сейчас специалисты выясняют, были ли это ракеты "Искандер-М" или зенитные управляемые ракеты, которые Россия использует для поражения наземных целей.

Игнат напомнил, что российская армия ранее активно применяла комплексы С-300 для атак по Харьковской области. Системы С-400, обладающие большей дальностью, также могут использоваться в комбинированных ударах по украинским городам, включая Киев.

Отдельно Игнат прокомментировал вопрос о разведывательной поддержке Украины. По его словам, Силы обороны продолжают получать важную информацию от международных партнеров. Речь идет, в частности, о наблюдении за активностью российской стратегической авиации на аэродромах, кораблей в Черном и Каспийском морях, а также о подготовке запусков баллистических ракет и применении комплексов С-400.

Такие сведения позволяют оценивать угрозы и своевременно предупреждать население о возможных атаках ракетами и беспилотниками. При этом разведывательные данные поступают не только из США: в обмене информацией участвуют и другие страны НАТО, отметил Игнат.

Он признал, что иногда сведения могут не поступать вовремя. По его словам, подобные случаи происходили и раньше, поэтому делать вывод о полном прекращении поддержки преждевременно.

Украинские специалисты намерены совместно с партнерами разобраться в причинах недавнего сбоя и устранить возможные технические проблемы. Пока официальных подтверждений того, что задержка тревоги связана с прекращением американской разведывательной помощи, не представлено.

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