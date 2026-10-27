Трампа может заинтересовать это предложение: как Украине получить оружие США

Победа демократов в Конгрессе США сама по себе не гарантирует возобновление полноценной военной помощи Украине. Решающим будет то, какие политические силы будут продвигать поддержку Киева и не будет ли она сопровождаться ограничениями на удары по российскому тылу.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан. Он скептически оценил перспективы возвращения к подходу, который применяла администрация Джо Байдена. По словам Свитана, тогдашняя поддержка сопровождалась ограничениями, что уменьшало ее практическую пользу для Украины.

"Дадут нам снова на сколько-нибудь, вернее, спишут на нас несколько сотен миллиардов, дадут три копейки и запретят бить по российским тылам. Ну, а смысл тогда с этой помощью? Это то, что было при Байдене", — заявил Свитан.

По его мнению, важно, кто именно придет с предложениями о помощи и какие условия будет выдвигать. Эксперт считает, что поддержка не должна ограничивать возможность Украины самостоятельно принимать военные решения.

В качестве альтернативы Свитан назвал ленд-лиз — механизм, позволяющий Украине использовать американские военные резервы с отсрочкой платежей. При этом, по его убеждению, рассчитаться можно было бы за счет репараций, которые должна заплатить Россия.

"Ленд-лиз — это то, что позволит нам воспользоваться резервами Америки, военными резервами, и заплатить за них, очень важно, российскими репарационными деньгами", — пояснил эксперт.

Свитан считает, что такой формат мог бы снизить негативное отношение части американского общества к помощи Украине, ведь предусматривал бы оплату использованного вооружения. В то же время он подчеркнул, что ленд-лиз стоит обсуждать не только с демократами, но и непосредственно с Дональдом Трампом.

По словам эксперта, часть поддерживающих Украину республиканцев могла бы вместе с демократами сформировать более сильную коалицию в пользу помощи Киеву. Однако он призвал не делать преждевременных выводов о перспективах такого сотрудничества.

"Дайте нам железо, то, которое у вас гниет на основных базах, мы его используем, и после нашей победы получить деньги из России как репарации через нас, а мы заплатим за ленд-лиз. Вот с таким подходом нужно к тому же Трампу подходить", — заявил Свитан.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как изменилась риторика в отношении Украины в команде Трампа.



