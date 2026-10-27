Трампа может заинтересовать это предложение: как Украине получить оружие США

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Кречмаровская Наталия
Победа демократов в Конгрессе США сама по себе не гарантирует возобновление полноценной военной помощи Украине. Решающим будет то, какие политические силы будут продвигать поддержку Киева и не будет ли она сопровождаться ограничениями на удары по российскому тылу.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан. Он скептически оценил перспективы возвращения к подходу, который применяла администрация Джо Байдена. По словам Свитана, тогдашняя поддержка сопровождалась ограничениями, что уменьшало ее практическую пользу для Украины.
По его мнению, важно, кто именно придет с предложениями о помощи и какие условия будет выдвигать. Эксперт считает, что поддержка не должна ограничивать возможность Украины самостоятельно принимать военные решения.
В качестве альтернативы Свитан назвал ленд-лиз — механизм, позволяющий Украине использовать американские военные резервы с отсрочкой платежей. При этом, по его убеждению, рассчитаться можно было бы за счет репараций, которые должна заплатить Россия.
Свитан считает, что такой формат мог бы снизить негативное отношение части американского общества к помощи Украине, ведь предусматривал бы оплату использованного вооружения. В то же время он подчеркнул, что ленд-лиз стоит обсуждать не только с демократами, но и непосредственно с Дональдом Трампом.
По словам эксперта, часть поддерживающих Украину республиканцев могла бы вместе с демократами сформировать более сильную коалицию в пользу помощи Киеву. Однако он призвал не делать преждевременных выводов о перспективах такого сотрудничества.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как изменилась риторика в отношении Украины в команде Трампа.