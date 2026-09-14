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Трамп заявил, что Украина и РФ согласились не бить по энергетике: что известно

Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

14 сентября 2026, 19:12
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы договорились воздерживаться от ударов по энергетическим объектам друг друга. В то же время Киев и Москва не объявляли о такой договоренности официально.

Трамп заявил, что Украина и РФ согласились не бить по энергетике: что известно

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social о якобы договоренности Украины и РФ о прекращении ударов по энергетическим объектам.

"Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась делать так же!" – заявил американский президент.

Никаких деталей по поводу возможного формата договоренности, ее сроков или перечня объектов Трамп не привел. Нет подтверждения этой информации со стороны украинской власти. Россия также не объявляла о перемирии по ударам по энергетической инфраструктуре.

Заявление Трампа прозвучало после его предварительного призыва к президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного горючего. Американский президент также увязал рост мировых цен на дизельное топливо преимущественно с войной России против Украины. По его словам, главной причиной этого якобы является российско-украинская война, а не ситуация вокруг Ирана.

Напомним, что на прошлой неделе Трамп также заявил о "прекрасном" разговоре с Владимиром Путиным и сказал, что российский лидер якобы хочет заключить соглашение для завершения войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп выставил Зеленскому жесткое требование по отношению к РФ.
Также "Комментарии" писали, что путинский олигарх Умар Кремлев тайно оплатил роскошную свадьбу Трампа-младшего, а теперь хочет снять американские санкции.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117270009579288120
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