Трамп заявил, что Украина и РФ согласились не бить по энергетике: что известно

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы договорились воздерживаться от ударов по энергетическим объектам друг друга. В то же время Киев и Москва не объявляли о такой договоренности официально.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social о якобы договоренности Украины и РФ о прекращении ударов по энергетическим объектам.
Никаких деталей по поводу возможного формата договоренности, ее сроков или перечня объектов Трамп не привел. Нет подтверждения этой информации со стороны украинской власти. Россия также не объявляла о перемирии по ударам по энергетической инфраструктуре.
Заявление Трампа прозвучало после его предварительного призыва к президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного горючего. Американский президент также увязал рост мировых цен на дизельное топливо преимущественно с войной России против Украины. По его словам, главной причиной этого якобы является российско-украинская война, а не ситуация вокруг Ирана.
Напомним, что на прошлой неделе Трамп также заявил о "прекрасном" разговоре с Владимиром Путиным и сказал, что российский лидер якобы хочет заключить соглашение для завершения войны в Украине.