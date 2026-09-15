Трамп зашевелился из-за ударов по НПЗ РФ: кому выгодно «энергетическое перемирие»

Украинские удары по российским энергетическим объектам, похоже, все сильнее влияют не только на Кремль, но и на политические расчеты Дональда Трампа. Аналитик Сергей Марченко считает, что именно из-за давления на топливную систему РФ Москва снова заговорила о переговорах, тогда как президент США заинтересован в стабилизации нефтяного рынка накануне выборов. В то же время, политолог Анна Малкина отмечает: поспешные заявления Трампа об "энергетическом перемирии" могут быть частью его переговорной тактики. Чего на самом деле стремятся Вашингтон и Москва? Не станет ли пауза возможностью для РФ восстановить НПЗ и усилить ПВО? И не потеряет ли Украина один из немногих действенных инструментов давления на Кремль? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Логично, что Трамп зашевелилась

Политический обозреватель, блогер Сергей Марченко отметил, удары Сил Обороны по энергетическим объектам россии наконец-то посадили путина за стол переговоров. Впервые за многие месяцы россияне снова хотя бы говорят о мире.

"Вы понимаете, почему они говорят о переговорах? Верно! Единственная ситуация, когда россияне готовы говорить о мире, это когда им больно. От ушибов по энергетическим объектам им не просто больно, а очень больно. Во-первых, из-за разрушения НПЗ разбаланс по топливу и приходится очень дорого покупать импортный бензин. Во-вторых, социальное напряжение. Подданные, как скоты, скучают в очереди на заправки. Они там едят, пьют, дерутся, мирятся и умирают и дружно посылают путина далеко. В-третьих, у путина есть чемодан без ручки – остров Крым. На этом чудесном острове нет воды, нет топлива, нет электричества. Это идеальная ситуация для бунта, потому что скоро там понаехи будут грызть кору. Удары по энергообъектам Крыма делают его непригодным для жизни. А в пятых, удары по энергообъектам это давление не только на путина, но и на Трампа", – отметил аналитик.

По его словам, именно поэтому Трамп зашевелилась, потому что проигрывает выборы и ему нужно как-то, чтобы на рынке было больше российской нефти и дизеля. Нынешний президент США удовлетворялся до того, что выгнал цены на нефть в космос, а реднекам нужно заправлять пикапы и они не в восторге от такого хозяйствования.

"А теперь следите за руками! Нам предлагают энергетическое перемирие, чтобы мы просто перестали делать путину и Трампу больно. Нам обещают энергетическое перемирие, чтобы зимой мы не замерзли. Вы чувствуете красоту игры? Рассказываю, чем закончится это "Энергетическое перемирие". Мы, как лохи, перестанем делать путину больно прямо сейчас. Путин за несколько месяцев до зимы наставит антидроновые сетки, подлатает свое ПВО, поремонтирует все НПЗ и нефтебазы. Накормит Крым и навезет туда запас на год. В декабре пути сделает то, что делал всегда. Набрешь. Обмануть. Разведет как лохов. И где-то за пару недель до Нового года через несколько дней развалит наши жалкие остатки энергетики накопленной баллистикой в хлам. А потом скажет, что это был ответ на украинские удары и готов продолжить "Энергетическое перемирие". И угадайте с одного раза, что скажет Трамп? Верно! Продолжить перемирие, потому что ему нужна российская нефть и довольный друг Владимир", – отметил Марченко.

Кремль может быть заинтересован в "энергетическом перемирии", но для него это может быть чисто прагматическая договоренность.

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отметила, заявления Дональда Трампа о якобы достигнутых договоренностях по "энергетическому перемирию" следует воспринимать, с одной стороны, как политическую декларацию, с другой — как уже характерный стиль переговорной дипломатии американского президента.

"Он не впервые публично объявляет результат еще до того, как стороны согласовали все его параметры. В этом есть определенная переговорная логика. Таким образом президент США пытается создать политический факт и поставить стороны в ситуацию, когда отказ от договоренности выглядит как срыв американской мирной инициативы. отметила политолог.

По ее словам, в данном конкретном случае поспешность заявления Трампа можно увязать не с внешнеэкономическими интересами, а потребностью в увеличении президентско-партийного рейтинга в преддверии промежуточных выборов обеих палат Конгресса, назначенных на 3 ноября.

"Трамп связал необходимость прекращения ударов по энергетической инфраструктуре РФ с ростом мировых цен на дизельное топливо. Несмотря на абсурдность данного утверждения, такая интерпретация говорит о том, что администрации Трампа требуется быстрый результат, который можно было бы представить американскому избирателю как доказательство того, что президент способен влиять на войну и одновременно сдерживать энергетические цены", – отметила собеседница портала "Комментарии".

Что касается России, то Анна Малкина отмечает, что говорить о ее стратегической готовности к деэскалации пока рано.

"Кремль может быть заинтересован в "энергетическом перемирии", но для него это может быть сугубо прагматичная договоренность, особенно если она прекратит украинские удары по российским НПЗ. И именно здесь возникает принципиальная асимметрия. Россия много лет использует удары по украинской энергетике как инструмент давления на гражданское население и украинское государство". Перенесение экономической цены войны непосредственно на территорию РФ. Поэтому прекращение взаимных ударов может быть выгодным обеим сторонам с гуманитарной точки зрения, но его военно-экономические последствия для них абсолютно разные. Именно поэтому Украине важно, чтобы это не было просто джентльменское соглашение между Трампом и Путиным. "энергетическое перемирие", если он будет достигнут, следует рассматривать лишь как ограниченную тактическую договоренность", — подытожила эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп сделал неожиданное уточнение по Patriot для Украины.