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Трамп вынуждает Украину к роковому выбору: раскрыт самый плохой план США

Постернак назвал энергетическое перемирие предвыборным маневром Трампа и объяснил, почему остановка украинских ударов по российским НПЗ может сыграть на руку Кремлю

12 октября 2026, 19:00
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Клименко Елена








Президент США Дональд Трамп пытается добиться от Украины прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако подобный шаг может ослабить переговорные возможности Киева. Политтехнолог Олег Постернак считает , что по инициативе об энергетическом перемирии могут стоять, прежде всего, внутриполитические интересы американского президента накануне выборов в Конгресс.

Трамп вынуждает Украину к роковому выбору: раскрыт самый плохой план США

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, благодаря дальнобойным беспилотникам, Украина получила действенный инструмент влияния на российскую экономику. Поэтому требования Вашингтона остановить атаки на нефтяную инфраструктуру могут лишить Киев важного аргумента в переговорах, не обеспечив никаких реальных уступок со стороны Москвы.

"Трамп, заставляя Украину этого не делать, фактически выбивает, уменьшает позицию Украины, сокращает ее дипломатические возможности и заставляет Украину пойти на выбор", — подчеркнул Постернак.

Политтехнолог также подверг сомнению экономическую целесообразность договоренностей относительно российского дизельного горючего. По его мнению, объемы поставок не будут оказывать существенного влияния на американские цены, тогда как политические последствия такого решения могут оказаться отрицательными для Трампа. Вопрос российского дизеля уже стал предметом дискуссий между Вашингтоном и Киевом.

"Это лишь просто предвыборный трюк, маневр, способ объяснить американскому обществу, что причина высоких цен — это Россия и Украина, а не иранская проблема, которую, собственно, своими руками создал Трамп", — заявил эксперт.

Постернак предполагает, что американский президент стремится использовать тему горючего, чтобы продемонстрировать избирателям результаты своей политики. Однако, если договоренности с Кремлем не приведут к заметному удешевлению горючего, они могут обернуться репутационными потерями для Белого дома.

"Это просто невероятно хищнический, циничный инструментарий, предвыборная технология, когда предвыборный нарратив значительно важнее жизни части восточноевропейского общества, которое страдает сейчас кровавыми ударами Российской Федерации", — подытожил Постернак.

Портал "Комментарии" уже писал , что поставка американского вооружения Украине в рамках программы PURL продолжается, несмотря на сообщение о возможной приостановке этого механизма со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на неназванного представителя НАТО.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-Mxi0vc8ToM
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