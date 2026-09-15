Трамп уже вынужден опуститься на колени перед Украиной: дипломат указал на кардинальный перелом в войне



















Заявление президента США Дональда Трампа с просьбой в Украину воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам демонстрирует противоречивую тенденцию в американской политике. В то же время сам факт такой просьбы может свидетельствовать о росте субъектности Украины. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дипломат подверг резкой критике позицию американского президента. По его мнению, призывы не атаковать объекты, имеющие значение для российской экономики и войска, фактически создают дополнительные ограничения для защищаемого от агрессии государства.

"Трамп не нашел ничего другого, чем обратиться к Зеленскому с просьбой не бить по российским НПЗ. Ну, я не знаю, что здесь больше — цинизма, пренебрежения к Украине или происходящего в мире непонимания", — заявил Огрызко.

Однако в этой ситуации он увидел и важный для Киева сигнал. Если раньше Вашингтон, по его оценке, мог диктовать Украине условия, то теперь американский президент вынужден обращаться в Киев с просьбами.

"Сегодня Трамп не то, что не может приказать: "Делайте так или иначе", он сегодня обращается в Украину с просьбой не бить по России", — подчеркнул дипломат.

Огрызко считает это свидетельством того, что в последнее время международный вес Украины существенно изменился. Способность Киева влиять на процессы, имеющие значение далеко за пределами российско-украинской войны, заставляет даже крупнейших мировых игроков считаться с украинской позицией.

"Это признак того, что Украина реально становится страной, которая является субъектной, причем не в каком-то региональном плане, а субъектной в глобальном измерении", — подытожил Огрызко.

По его мнению, Украине необходимо и дальше усиливать собственные позиции и углублять сотрудничество с Европой, которая все четче осознает общую угрозу со стороны России.

Портал "Комментарии" уже писал, что результаты промежуточных выборов в Конгресс США не стоит оценивать для Украины только из-за победы демократов или республиканцев. Для Киева гораздо важнее, насколько новый состав американского парламента будет готов поддерживать Украину и сдерживать возможные решения Белого дома, противоречащие ее интересам. Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников.