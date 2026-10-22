Трамп требует уступок от Киева: Зеленский озвучил жесткий ультиматум для мира с ЗФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня и готовность начать переговоры с Россией уже значительный компромисс со стороны Киева. По его словам, Украине приходится объяснять американскому президенту Дональду Трампу, что само согласие на переговорный процесс не означает отказа от собственных интересов. Об этом Зеленский рассказал в интервью The Diary Of A CEO, фрагмент которого опубликовал Clash Report.

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Глава государства подчеркнул, что призывы Вашингтона к компромиссу должны учитывать позицию Украины и обстоятельства, в которых она находится из-за российской агрессии. Он подчеркнул, что готовность остановить боевые действия и сесть за стол переговоров, сохраняя нынешние позиции, уже нуждается в серьезных уступках украинской стороны.

"Когда президент Трамп говорит, что нам нужно найти компромисс, поверьте мне: прекращение огня и садение за стол переговоров — это уже огромный компромисс. Я много раз пытался объяснить президенту США: просто поймите нас", — отметил Зеленский.

В то же время, президент отметил, что последствия российской войны не исчезнут сразу после возможного прекращения боевых действий. По его словам, для преодоления ненависти к России понадобится время и справедливость.

Зеленский также пояснил, что в должности президента должно сохранять сдержанность и соблюдать дипломатический тон. Однако это не означает, что Украина должна забыть о преступлениях России или безоговорочно простить агрессору.

"Нельзя просто простить все и сказать: “Ну, извините, это Путин, мощная страна. Забудем все, простим все — и будем снова покупать и продавать газ, дизель или что-то другое”. Это сложно", — подчеркнул украинский лидер.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что накануне полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Киев обращался к тогдашнему президенту США Джо Байдену с просьбой срочно предоставить вооружение и ввести превентивные санкции против Москвы.