

















Президент Украины Владимир Зеленский заявлением о готовности встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами пытается продемонстрировать, прежде всего, США и европейским партнерам, что именно Киев не блокирует дипломатический процесс. Такое мнение высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", старший преподаватель кафедры международных отношений Киево-Могилянской академии Александр Краев.

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По его словам, Зеленский, по всей видимости, понимал, что Москва негативно отреагирует на предложение личной встречи. Однако главным адресатом заявления был не Кремль.

" Аудитория этого заявления скорее находится в Вашингтоне и скорее находится в европейских столицах, а не в Москве", — пояснил Краев.

По мнению эксперта, Украине важно показать партнерам, что она готова как к переговорам, так и прямому или трехстороннему формату встреч. Это позволяет Киеву противостоять тезисам о якобы нежелании украинской стороны искать дипломатический путь завершения войны.

"Мы готовы и на переговоры, мы готовы и на прямую встречу, мы готовы на встречу в трехстороннем формате, но вы не хотите этого слышать. Вы хотите уступок, а потом встречи", – отметил Краев.

В то же время эксперт считает, что позиции Киева и администрации Дональда Трампа по отношению к темпам переговорного процесса отличаются. По его оценке, американскому президенту нужен быстрый результат, в то время как Украина настаивает, что жизнеспособное дипломатическое решение требует времени и предварительного согласования условий.

"Трамп хочет прямо здесь и прямо сейчас хотя бы какое-то соглашение", — подчеркнул Краев.

При этом позицию Зеленского эксперт называет продуктивной: Украина демонстрирует готовность говорить с Россией, но не соглашается сначала пойти на уступки ради самого факта переговоров. Именно таким образом Киев, по мнению Краева, пытается сохранить свою субъектность на фоне усиления дипломатического давления.

Портал "Комментарии" уже писал, что премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил с резонансным заявлением о роли Германии в войне России против Украины. Политик считает, что Берлин фактически стал стороной конфликта, хотя раньше руководствовался принципом недопущения прямого втягивания. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv.