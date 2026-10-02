Заявления Вашингтона о необходимости закрепить прекращение огня и договориться о завершении войны к началу холодного сезона все чаще сталкиваются с скрытым сопротивлением Кремля. Дональд Трамп неоднократно строил свою стратегию вокруг использования сильных переговорных рычагов, стремясь посадить обе стороны за стол и апеллируя прежде всего к их прагматичным интересам. В то же время, нежелание идти на компромиссы еще можно объяснять ситуацией на фронте и попытками получить более выгодные позиции. Однако открытая и демонстративная блокировка американских инициатив уже может восприниматься как прямой вызов лично Трампу. Итак: как будет действовать хозяин Белого дома, если Путин окончательно отвергнет предложенный им мирный план? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT убежден, что даже в случае категорического отказа Москвы Дональд Трамп вряд ли сразу поставит точку на дипломатических попытках. Сначала Вашингтон, вероятно, постарается понять, какие именно положения не устраивают Кремль и при каких условиях Россия все же готова вернуться к переговорам. Для этого могут быть привлечены как американские спецпредставители, так и прямые каналы коммуникации с российской стороной. То есть первая реакция Трампа может состоять не в разрыве переговоров, а в попытке заставить Москву более четко обозначить свои требования.

Однако продолжительная блокировка договоренностей уже создаст для Кремля другую ситуацию. Если Москва будет демонстративно отказываться от предложенного формата, Трамп может перейти от дипломатического убеждения к усилению давления. Речь идет, в частности, о новых санкционных мерах, пересмотре отношений с Россией или увеличении американской поддержки Украины.

По версии чат-бота Grok , Трамп уже неоднократно заявлял, что хочет скорейшего завершения войны. Его команда предлагает энергетическое перемирие, трехсторонние встречи и формулы, частично учитывающие интересы Москвы. Путин же отвечает классически: "все на столе", но только на условиях России — полный контроль над Донбассом, нейтралитет Украины, гарантии безопасности Кремля.

Если Москва скажет жесткое "нет", Трамп, вероятнее всего, сделает несколько шагов. Первый – усиление экономического давления: новые санкции против покупателей российской нефти, ограничение торговли. Второй — публичный переход ответственности на Путина ("я предлагал мир, он избрал войну"). Третий — увеличение военной помощи Украине или, наоборот, заявление типа "пусть воюют сами", чтобы заставить Киев быть более гибким.

Чат-бот Gemini убежден, что первым возможным шагом Вашингтона может стать усиление экономического давления на Россию из-за так называемого "нефтяного ультиматума" — запуска вторичных санкций и пошлин до 100% для государств, продолжающих покупать российские энергоресурсы, в частности Индии и Китая. Одновременно США могут пересмотреть неформальные ограничения по военной поддержке Украины. Если Москва станет блокирующей переговоры, Вашингтон способен позволить Киеву шире использовать дальнобойные средства по военным объектам и нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ, а также ускорить поставки ПВО, ракет и соответствующих технологий через европейских партнеров.

США могут попытаться создать для Кремля ситуацию, при которой продолжение войны будет иметь все более высокую экономическую и военную цену. Логика такого подхода будет заключаться в том, чтобы перевести основные финансовые и стратегические риски затягивания конфликта на саму Россию. В результате Москва должна считаться с новыми условиями и оценивать, что для нее менее затратно: продолжать войну под усиленным давлением или соглашаться на переговорный компромисс.

Таким образом, все три модели ИИ убеждены, что если Путин откажется от мирного плана Трампа, вероятнее всего, американский президент попытается доказать, что такая позиция будет иметь свою цену. Речь идет не только о новых санкциях, но и о возможном усилении поддержки Украины и международного давления на Кремль. Поэтому главный вопрос заключается не в том, отреагирует ли Трамп на отказ Москвы, а насколько жестким и масштабным будет этот ответ.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский правитель Владимир Путин снова пытается убедить Украину и ее партнеров в якобы неизбежности оккупации Донбасса, называя новые сроки захвата территорий.