Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились не атаковать энергетические объекты друг друга. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта — может ли энергетическое перемирие стать началом завершения войны в Украине.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT оценивает энергетическое перемирие как важный, но очень шаткий шаг. По его мнению, пока публичные заявления не выглядят как полноценное и детально оформленное соглашение. В то же время, такая договоренность может иметь практическое значение. Энергетика особенно важна накануне зимы: прекращение ударов позволило Украине лучше подготовиться к отопительному сезону, а России — уменьшить проблемы с топливом. Для Трампа это возможность показать результат собственной дипломатии.

Однако главные споры никуда не исчезают. Речь идет прежде всего о территориях, гарантиях безопасности и будущем оккупированных земель.

Чат-бот отмечает, что не называл бы это началом конца войны. По его мнению, это скорее тест на готовность Киева и Москвы договариваться хотя бы об отдельных правилах войны. Если договоренность выдержит первые провокации и несколько недель, она может стать основой более широкого перемирия.

Чат-бот Gemini также не советует воспринимать энергетическое перемирие как прямой путь к завершению войны. Называет его своеобразной тестовой площадкой, на которой стороны могут проверить способность выполнять локальные договоренности. Если пауза действительно будет держаться, она потенциально может открыть путь к следующим шагам — в частности, более широкому прекращению огня или новым договоренностям.

Для Украины преимущество очевидно: меньший риск ударов по энергетике накануне зимы. Для России договоренность также может быть выгодной, поскольку ее нефтеперерабатывающая отрасль несет удары.

Однако Gemini отмечает, что это не означает изменения стратегических целей Кремля. Энергетическая пауза не прекращает боевых действий на фронте и не разрешает споров относительно территорий и гарантий безопасности.

Чат-бот Grok обращает внимание на главную проблему – пока стороны должны продемонстрировать, что слова действительно будут подкреплены действиями. Предыдущие договоренности об ограниченных паузах уже могли быстро разрушаться.

По мнению чат-бота, если Украина и Россия реально прекратят удары по энергетическим объектам, это позволит людям спокойнее пережить зиму, а переговорщикам — дополнительное пространство для работы.

Впрочем, война значительно шире ударов по электростанциям и нефтеперерабатывающим предприятиям. Ключевыми остаются территории, гарантии безопасности и ситуация прямо на фронте.

Grok считает, что настоящий конец войны начнется только тогда, когда стороны придут к выводу: продолжать боевые действия для них дороже, чем договариваться.

В заключении все три чат-бота сходятся в одном: энергетическое перемирие может быть полезным и даже стать первым шагом к более широким переговорам, но называть его началом завершения войны пока рано. Разница лишь в акцентах: ChatGPT видит в нем тест на готовность договариваться, Gemini — площадка для постепенных компромиссов, а Grok больше подчеркивает риск срыва договоренности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кому из сторон, по оценке ИИ, больше нужно энергетическое перемирие.



