Трамп сделал финальную ставку на Путина: украинцев удивили прогнозу кардинального переворота в войне

После завершения сентябрьских выборов в России Владимир Путин может несколько изменить риторику, однако говорить о гарантированном начале переговоров по завершению войны против Украины пока рано. Об этом заявил директор Института мировой политики, политолог Евгений Магда, комментируя возможность возобновления трехстороннего переговорного формата уже в октябре.

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По словам эксперта, команда президента США Дональда Трампа может рассчитывать на то, что после выборов в Государственную думу российский лидер станет более благоразумным. Нынешние жесткие заявления Кремля Магда увязывает, в частности, с предвыборной логикой и необходимостью демонстрировать твердую позицию российской аудитории.

"Американцы, очевидно, рассчитывают на то, что после выборов в Государственную думу, псевдовыборов, которые пройдут через неделю, Путин будет более благоразумным", — отметил политолог.

В то же время, Магда подчеркнул, что сам факт возможного смягчения риторики Москвы еще не означает готовности Кремля к реальным компромиссам. Россия продолжает пытаться демонстрировать Западу якобы легитимность собственных политических процессов, в частности, проводя голосование на оккупированных украинских территориях. При этом, по словам эксперта, западные страны до сих пор в значительной степени воспринимают Путина и его свита как сторону, с которой можно вести переговоры.

"На сегодняшний момент западный мир во многом продолжает воспринимать Путина, его камарилью как партнеров по переговорам", — объяснил Магда.

Политолог также подчеркнул, что Украина как государство, ставшее жертвой агрессии, не может отказываться даже от предварительных переговоров. Однако ожидать, что дипломатический процесс обязательно стартует в ближайшее время, не стоит.

"Пока не знаю, состоятся ли эти переговоры. Я бы сказал, по состоянию на данный момент — 50 на 50", — подытожил Магда.

Портал "Комментарии" уже писал, что народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев может стать следующим генеральным прокурором Украины. Его кандидатуру рассматривают на этот пост после заявления Руслана Кравченко об отставке. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах.