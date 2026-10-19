logo

BTC/USD

82782

ETH/USD

2433.34

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп, Путин и Си за одним столом: Рубио сделал заявление о завершении войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп, Путин и Си за одним столом: Рубио сделал заявление о завершении войны в Украине

Вашингтон обсуждал возможную встречу лидеров трех стран, однако окончательного согласования пока нет

19 октября 2026, 12:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США заинтересованы в прекращении российско-украинской войны и опасаются, что дальнейшая эскалация может затронуть другие государства. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, комментируя возможность встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом сообщает Reuters.

Трамп, Путин и Си за одним столом: Рубио сделал заявление о завершении войны в Украине

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

По словам главы американского Госдепартамента, идея трехсторонних переговоров уже обсуждалась. Однако Рубио не смог подтвердить, что встреча окончательно согласована.

"Были разговоры о встрече. Я не знаю, согласована ли она уже, но президент четко заявил: он хотел бы, чтобы война в Украине и России закончилась", — сказал Рубио журналистам во время визита в Узбекистан в понедельник.

Он подчеркнул, что Вашингтон не видит положительных последствий продолжения боевых действий. Отдельное беспокойство американской стороны вызывает риск распространения войны за пределы Украины и России.

Рубио отметил, что конфликт может привести к непреднамеренной эскалации, в том числе из-за диверсий или беспилотников, которые под воздействием средств радиоэлектронной борьбы отклоняются от курса и оказываются на территории соседних государств.

По словам госсекретаря, подобные инциденты способны создать дополнительные угрозы международной безопасности даже без намерения сторон расширять боевые действия.

Возможная встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина могла бы привлечь внимание к дипломатическим путям урегулирования войны. Однако пока неизвестно, состоится ли она и какие вопросы окажутся в центре переговоров.

Заявление Рубио свидетельствует о заинтересованности Вашингтона в прекращении конфликта, но само по себе не означает достижения договоренностей между сторонами. Конкретные сроки и условия возможной встречи лидеров остаются неопределенными.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина поддержала предложения по прекращению огня: как отвечает Путин.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/china/rubio-says-ukraine-russia-should-be-focused-ending-war-2026-10-19/
Теги:

Новости

Все новости