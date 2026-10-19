Трамп, Путин и Си за одним столом: Рубио сделал заявление о завершении войны в Украине

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Кравцев Сергей
США заинтересованы в прекращении российско-украинской войны и опасаются, что дальнейшая эскалация может затронуть другие государства. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, комментируя возможность встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом сообщает Reuters.
Марко Рубио. Фото: из открытых источников
По словам главы американского Госдепартамента, идея трехсторонних переговоров уже обсуждалась. Однако Рубио не смог подтвердить, что встреча окончательно согласована.
Он подчеркнул, что Вашингтон не видит положительных последствий продолжения боевых действий. Отдельное беспокойство американской стороны вызывает риск распространения войны за пределы Украины и России.
Рубио отметил, что конфликт может привести к непреднамеренной эскалации, в том числе из-за диверсий или беспилотников, которые под воздействием средств радиоэлектронной борьбы отклоняются от курса и оказываются на территории соседних государств.
По словам госсекретаря, подобные инциденты способны создать дополнительные угрозы международной безопасности даже без намерения сторон расширять боевые действия.
Возможная встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина могла бы привлечь внимание к дипломатическим путям урегулирования войны. Однако пока неизвестно, состоится ли она и какие вопросы окажутся в центре переговоров.
Заявление Рубио свидетельствует о заинтересованности Вашингтона в прекращении конфликта, но само по себе не означает достижения договоренностей между сторонами. Конкретные сроки и условия возможной встречи лидеров остаются неопределенными.
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