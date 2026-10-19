Трамп, Путин и Си за одним столом: Рубио сделал заявление о завершении войны в Украине

США заинтересованы в прекращении российско-украинской войны и опасаются, что дальнейшая эскалация может затронуть другие государства. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, комментируя возможность встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом сообщает Reuters.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

По словам главы американского Госдепартамента, идея трехсторонних переговоров уже обсуждалась. Однако Рубио не смог подтвердить, что встреча окончательно согласована.

"Были разговоры о встрече. Я не знаю, согласована ли она уже, но президент четко заявил: он хотел бы, чтобы война в Украине и России закончилась", — сказал Рубио журналистам во время визита в Узбекистан в понедельник.

Он подчеркнул, что Вашингтон не видит положительных последствий продолжения боевых действий. Отдельное беспокойство американской стороны вызывает риск распространения войны за пределы Украины и России.

Рубио отметил, что конфликт может привести к непреднамеренной эскалации, в том числе из-за диверсий или беспилотников, которые под воздействием средств радиоэлектронной борьбы отклоняются от курса и оказываются на территории соседних государств.

По словам госсекретаря, подобные инциденты способны создать дополнительные угрозы международной безопасности даже без намерения сторон расширять боевые действия.

Возможная встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина могла бы привлечь внимание к дипломатическим путям урегулирования войны. Однако пока неизвестно, состоится ли она и какие вопросы окажутся в центре переговоров.

Заявление Рубио свидетельствует о заинтересованности Вашингтона в прекращении конфликта, но само по себе не означает достижения договоренностей между сторонами. Конкретные сроки и условия возможной встречи лидеров остаются неопределенными.

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