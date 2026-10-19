Трамп, Путин и Си могут договариваться без Зеленского: эксперт ошарашил прогнозом о последствиях

Возможная трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина без участия Украины, создает риск того, что будущее страны будут пытаться обсуждать без ее представителей. Киеву необходимо активно выступать на международных площадках и настаивать на собственном участии в любых переговорах по завершению войны. Об этом заявил политический эксперт Андрей Городницкий.

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Комментируя информацию о возможной встрече трех лидеров, эксперт отметил, что для Кремля такой формат имеет особое политическое значение. Путин стремится продемонстрировать, что Россия остается одним из центров глобального влияния и может участвовать в определении международного порядка.

В то же время, главный риск для Украины заключается не столько в самом проведении саммита, сколько в возможной попытке принимать решения о войне без Киева. По словам Городницкого, российская сторона давно пытается представить Украину как участника, которого, якобы, не обязательно привлекать к переговорам.

"Мы должны сейчас выступать на всех площадках и рассказывать, что без нас такие встречи не должны проходить", — подчеркнул эксперт.

Городницкий считает, что риторика Трампа по отношению к Украине может облегчать Москве продвижение такого сценария. В частности, американский президент неоднократно критиковал Киев в контексте переговоров и подвергал сомнению готовность украинского руководства договариваться.

"Россияне мало-помалу добиваются того, что решают ситуацию по Украине без Украины", — отметил Городницкий.

В то же время, эксперт не считает, что потенциальная встреча автоматически приведет к новому разделению мира по образцу Ялтинской конференции. Однако сама попытка обсуждать украинский вопрос без участия украинской стороны, по его мнению, является серьезным дипломатическим вызовом.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Европе вновь усиливаются дискуссии о доступе к более дешевым энергоресурсам, а возобновление поставок российского газа может стать частью более широких экономических договоренностей с участием США. Такой сценарий несет риски для Украины, поскольку возврат российских энергетических доходов может усугубить экономические возможности Кремля. Об этом заявил политический эксперт Андрей Городницкий.