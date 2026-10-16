Трамп просто так этого не оставит: названа причина, почему Украина дорого заплатит за конфликт со США



















Обострение отношений между президентами США и Украины может создать дополнительные риски для Киева, особенно, если Вашингтон решит пересмотреть масштабы поддержки. Политолог-международник, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко считает , что нынешняя дипломатическая тактика Украины является конфронтационной, а Дональд Трамп может использовать спор в собственных политических интересах.

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Комментируя резкие заявления американского президента в адрес Владимира Зеленского, эксперт обратил внимание на приближающиеся промежуточные выборы в Конгресс США, назначенные на 3 ноября. По его мнению, до завершения избирательной кампании Трамп может и дальше использовать украинский вопрос для объяснения проблем, в частности невыполненных обещаний по ценам на топливо.

"С точки зрения дипломатии, безусловно, нынешняя тактика достаточно конфронтационна. Она предполагает, что Трамп это так просто не оставит. Есть определенные риски", — подчеркнул Сушко.

Политолог отметил, что американскому лидеру нужны аргументы для объяснения экономических проблем перед избирателями. Украина, по его мнению, может стать удобным объектом критики, особенно на фоне дискуссий о мировых ценах на нефть и ударах по российской энергетической инфраструктуре.

"Трампу нужен какой-то козел отпущения, и Зеленского и Украину легко назначить виновниками", — пояснил эксперт.

Сушко также предостерег, что ухудшение взаимодействия между Киевом и Вашингтоном может сказаться на обмене разведывательными данными и других важных направлениях сотрудничества. Поэтому Украине, по его оценке, следует учитывать последствия дипломатического противостояния и не рассчитывать, что после американских выборов все проблемы исчезнут автоматически.

Портал "Комментарии" уже писал , что Европейскому Союзу нужно активнее реагировать на ситуацию, сложившуюся после договоренностей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Такую позицию высказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед заседанием Европейского совета в Брюсселе. По его мнению, европейские страны оказались в стороне от процессов, непосредственно влияющих на безопасность континента и будущее Украины.