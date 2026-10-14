Трамп превзошел себя новым ударом по Украине: Зеленский шокировал жесткой претензией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал звонка от президента США Дональда Трампа перед оглашением энергетического перемирия между Украиной и Россией. О договоренности украинский лидер узнал из социальной сети Truth Social. Об этом он рассказал в интервью американскому радио NPR.

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По словам Зеленского, Вашингтон не сообщил Киеву об объявленном перемирии по телефону. Президент Украины отметил, что узнал об инициативе так же, как и широкая аудитория — по публикации американского лидера.

"Узнал об энергетическом перемирии с Truth Social, как и вы", — сказал Зеленский.

Это заявление привлекает внимание к тому, как происходит координация между Киевом и Вашингтоном по поводу возможных договоренностей с Россией. Ведь энергетическое перемирие напрямую касается безопасности украинской инфраструктуры, остающейся одной из целей российских атак.

Отдельно Зеленский подверг критике решение США относительно российского дизельного горючего. По его мнению, такие поставки не принесут существенной пользы американскому рынку, но могут обеспечить Россию дополнительными средствами для продолжения войны.

"Я уверен, что этот дизель не поможет американцам, но поможет Путину", — подчеркнул глава государства.

Таким образом, украинский президент подверг сомнению целесообразность решения Вашингтона, которое, по его оценке, может иметь финансовые преимущества для Москвы без ощутимой выгоды для США.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские войска могут активизировать наступательные действия в Донецкой области, в частности на направлениях Покровска и Славянска. В то же время, продвижение на Сумщине и Запорожье может быть попыткой растянуть украинские силы и заставить командование перебрасывать резервы между разными участками фронта. Такую оценку высказал военный эксперт Роман Свитан.