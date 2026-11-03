Трамп поставил войну в Украине в один ряд с Второй мировой: президент США удивил заявлением

Президент США Дональд Трамп сравнил войну России против Украины со Второй мировой, назвав их примерами настоящих масштабных боевых действий. В то же время, американский лидер заявил, что операцию Вашингтона против Ирана пока нельзя считать полноценной войной. Об этом Трамп сказал в эфире телеканала Fox News, комментируя военное противостояние США и Ирана.

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Американский президент объяснил, что не считает действия Соединенных Штатов против Тегерана войной, поскольку, по его словам, Вашингтон еще не наносил масштабных ударов. Для сравнения он упомянул российско-украинский конфликт, в котором боевые действия продолжаются годы, а также Вторую мировую войну.

"Это действительно не война. Мы еще ничего не обстреливали. Понимаете, война – это как Россия и Украина. Это война. Война – это Вторая мировая, когда воюешь и воюешь, и нет времени не воевать…", – заявил Трамп.

Его слова раздались на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. Ранее президент США говорил о необходимости определиться с дальнейшей стратегией по Ирану: продолжать переговоры и искать договоренности или снова применить военную силу.

26 октября Трамп отмечал, что Соединенные Штаты не собираются участвовать в консультациях, не дающих результата. В тот же день CNN сообщал, что у американских военных на Ближнем Востоке достаточно сил для проведения более масштабной операции против Ирана. По данным телеканала, удары могли начаться в течение 96 часов после соответствующего приказа президента США.

Портал "Комментарии" уже писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина обязательно должна быть представлена на саммите G20 в Майами, если президент США Дональд Трамп пригласит туда российского диктатора Владимира Путина.