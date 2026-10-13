Трамп пошел на жесткий сценарий по Украине: что попытается сделать до выборов в США

Президент США Дональд Трамп не прекращает громкие заявления — выразил убеждение, что Украина и Россия заключат соглашение. К тому же, якобы лидер РФ Владимир Путин стремится договориться больше, чем президент Украины Владимир Зеленский. Как американский лидер может попытаться достичь этой цели и успеет ли до выборов в США 3 ноября, оценили три модели искусственного интеллекта.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает заявления Трампа способом медийного давления и попыткой навязать сторонам собственные правила. По мнению модели ИИ, Вашингтон может действовать через разные рычаги: Киеву угрожать приостановкой военной и разведывательной помощи, а Москве предлагать экономические уступки.

В то же время Gemini считает полноценное соглашение до 3 ноября крайне маловероятным. Через три недели сложно согласовать документ, который устроит обе стороны. Россия продолжает атаковать украинскую инфраструктуру, а Украина не согласится на условия, угрожающие ее суверенитету.

Максимум, которого может достичь Трамп до выборов, – громкая декларация или кратковременное прекращение огня, которое можно представить как дипломатический успех. Настоящие переговоры, по мнению Gemini, будут продолжительными и сложными.

Чат-бот Grok обращает внимание на уверенность Трампа, заранее объявляющего желаемый результат и рассчитывающего лично добиться договоренностей. Модель ШИ считает, что американский президент может усилить давление на Киев из-за угроз ограничить доступ к разведданным и заблокировать программу PURL.

Относительно Москвы, по оценке Grok, Вашингтон может использовать договоренности о дизельном топливе и обещаниях экономического сотрудничества. Однако это не значит, что Кремль согласится на уступки.

Grok также сомневается, что до 3 ноября удастся полностью прекратить войну. Более реалистичным сценарием чат-бот называет ограниченное энергетическое перемирие или очередное заявление о прогрессе в переговорах. В то же время, он предполагает, что приближение выборов будет усиливать давление Трампа на обе стороны.

Чат-бот DeepSeek оценивает перспективы сделки еще более скептически. Отмечает, что слова Трампа о большем интересе Путина в договоренностях могут быть способом переложить ответственность за отсутствие мира на Украину.

DeepSeek считает, что основное давление американский президент способен направить именно на Киев из-за сокращения помощи, ограничения разведывательной поддержки и публичной критики. Относительно Москвы, чат-бот называет главным рычагом санкционную политику, в частности, возможные ослабления ограничений в обмен на договоренности в сфере горючего.

Однако DeepSeek не считает, что Путин откажется от территориальных претензий ради соглашения в преддверии американских выборов. До 3 ноября, по его оценке, возможны только имитация перемирия или символические заявления о договоренностях, которые будут иметь прежде всего предвыборное значение.

В заключении все три чата-боты сходятся на том, что Трамп может усилить давление на Украину через военную помощь и разведданные, а также попытаться заинтересовать Москву экономическими уступками. В то же время, ни один из них не считает полноценное завершение войны до 3 ноября реалистичным сценарием.

Разница – в оценке мотивов Трампа и его возможностей влиять на Кремль. Gemini акцентирует внимание на медийном эффекте, Grok — на личной дипломатии и ограниченном перемирии, а DeepSeek трактует инициативу как предвыборный ход, который может не привести в реальный мир.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на самом деле показало энергетическое перемирие, объявленное Трампом.



