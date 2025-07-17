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Трамп пообещал Украине оружие, но есть большое "но": шокирующие подробности

Катков подчеркнул, что в настоящее время приоритетом является стабильная поставка зенитных ракет для существующих систем Patriot.

17 июля 2025, 15:15
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп на днях сделал резонансное заявление о предстоящих поставках вооружения для Украины, однако пока остается неопределенным и объем и конкретный перечень оружия, утверждает главный редактор Defense Express Олег Катков.

Трамп пообещал Украине оружие, но есть большое "но": шокирующие подробности

Фото: скриншот

По его словам, единственная тема, которая обсуждается более предметно – это зенитные ракетные комплексы Patriot.

Катков отметил, что сегодня речь идет только об общих договоренностях, согласно которым, как утверждает Дональд Трамп, НАТО или отдельные европейские страны якобы покупают американское вооружение для дальнейшей передачи Украине. Однако детали этой схемы до сих пор не раскрыты, и принципы таких закупок нуждаются в уточнениях.

Эксперт объяснил возможные варианты реализации этих соглашений. Один из них – это классические коммерческие закупки, когда, например, Германия обращается в США с просьбой приобрести определенные виды оружия: ракеты Tomahawk, JASSM, ATACMS, кассетные боеприпасы, противопехотные мины и т.д. – и передает их Украине. Это, по его мнению, был бы эффективным сценарием. Другой вариант – когда страна-партнер ограничена в своем выборе и получает только то, что разрешено поставлять Украине.

Катков подчеркнул, что пока неясно, какое оружие могут получить ВСУ и в каких количествах. Даже если определенные договоренности уже есть, важно знать, действительно ли они будут реализованы, и насколько американская сторона готова удовлетворить потребности Украины. Особо актуальным вопросом сейчас, по словам эксперта, является не только количество батарей Patriot, но и стабильная поставка к ним зенитных ракет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о завершении двухдневного визита в Киев генерала Кита Келлога, специального представителя президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.



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Источник: https://t.me/kyivtv/99652
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