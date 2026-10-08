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Трамп поможет Путину восстановить шантаж Европы: раскрыты детали тайного сговора США и РФ

Москва якобы ищет американского инвестора, который мог бы присоединиться к восстановлению газопровода после войны

8 октября 2026, 10:20
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Клименко Елена

Высокопоставленные должностные лица России и США могли обсуждать возможность привлечения американского инвестора к проекту "Северный поток", который до начала полномасштабной войны использовался Москвой для поставки газа в Германию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Трамп поможет Путину восстановить шантаж Европы: раскрыты детали тайного сговора США и РФ

Фото: из открытых источников

По данным агентства, к таким контактам могли быть привлечены близкий к Владимиру Путину Кирилл Дмитриев и специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Последний участвует и в дипломатических усилиях Вашингтона по прекращению войны России против Украины.

Одним из возможных элементов грядущего урегулирования Кушнер, как отмечает Reuters, считает возобновление экономических связей. Потенциальное участие американского капитала в Северном потоке могло бы открыть инвесторам из США возможность получать прибыль от российских энергоносителей в Европе после завершения войны.

В то же время в Вашингтоне отмечают, что любая подобная договоренность должна быть согласована с соответствующими американскими структурами, а главным условием является выгода для США, американских компаний и налогоплательщиков.

При этом один из чиновников США заявил Reuters, что в последнее время конкретных переговоров по "Северному потоку" не проводилось. То есть речь идет скорее о возможном сценарии, который остается среди тем потенциального экономического диалога между Москвой и Вашингтоном.

Главным препятствием для возобновления газопровода остаются санкции. Северный поток находится под ограничениями США и ЕС, а без их ослабления или отмены полноценное возобновление работы трубопровода фактически невозможно.

Портал "Комментарии" уже писал, что российско-украинская война вряд ли завершится из-за экономического коллапса России или революции внутри страны. Это подчеркнул политолог Максим Яли, оценивая перспективы завершения нынешней фазы войны. По его словам, противостояние могло выйти на завершающую стадию, однако впереди еще может быть очень тяжелый период.



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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/us-russia-explore-gas-sale-europe-amid-ukraine-war-say-sources-2026-10-08/
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