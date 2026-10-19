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Трамп получит невиданный удар от Путина перед встречей с Си: эксперт удивил категорическим заявлением

Американский политик считает, что Москва может предлагать Вашингтону экономические выгоды, одновременно сохраняя стратегические связи с Пекином.

19 октября 2026, 15:50
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Клименко Елена








Российский диктатор Владимир Путин может использовать экономические обещания, чтобы влиять на позицию президента США Дональда Трампа в преддверии его контактов с лидером Китая Си Цзиньпином. Такую оценку высказал американский политик Борис Пинкус, комментируя отношения Вашингтона, Москвы и Пекина.

Трамп получит невиданный удар от Путина перед встречей с Си: эксперт удивил категорическим заявлением

Фото: из открытых источников

По словам Пинкуса, Трамп и дальше стремится ослабить стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем. Однако политик считает, что Кремль не заинтересован в разрыве отношений с Пекином, от которого, по его оценке, в значительной степени зависит экономическое положение России.

Пинкус предположил, что Москва может предлагать Вашингтону перспективы сотрудничества в энергетической сфере, освоении Арктики и других экономических проектов. Подобные обещания, по его мнению, могут создавать у американского президента впечатление, что Россию удастся удалить от Китая.

"Путин никогда не откажется от Китая. Он настолько зависит от Си Цзиньпина, что Трамп оказывается в ловушке этих обещаний", — заявил Пинкус.

Политик считает, что Пекин будет сохранять значительное влияние на Москву, поэтому договоренности между Трампом и Путиным не обязательно приведут к изменению внешнеполитического курса России. По его мнению, Кремль может стремиться извлечь экономические выгоды от сотрудничества с США, не отказываясь от партнерства с Китаем.

Для Украины эта ситуация важна из-за возможных последствий переговоров между крупными государствами. Если Вашингтон будет делать ставку на экономические договоренности с Москвой, это может повлиять на подход США к санкционной политике и поддержке Киева.

Портал "Комментарии" уже писал , что во время полномасштабной войны главным критерием оценки любых решений должна быть способность сохранить Украину как государство и украинский народ. Поэтому даже непопулярные шаги, если они необходимы для достижения этой цели, следует принимать без затягиваний. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью BBC.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SR0jVq2WsFs
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