Трамп подготовил особо опасный сценарий капитуляции Украины: эксперт назвал самый страшный период

Переговоры о завершении войны могут не приблизить мир, а стать инструментом давления на Украину. Политолог Олег Саакян считает , что администрация президента США Дональда Трампа пытается добиться дипломатического результата, в то время как Россия может использовать переговорный процесс для продолжения войны на выгодных для себя условиях.

Фото: из открытых источников

По мнению эксперта, Вашингтон стремится продвинуть договоренности, позволяющие заявить о дипломатическом успехе. Однако для Киева главный вопрос заключается в том, не будут ли от него уступок, противоречащие украинским интересам. Москва получает возможность затягивать переговоры и одновременно продолжать военное давление.

"Трамп продолжает давить. Он хочет капитуляцию Украины, но капитуляцию с сохранившимся лицом", — заявил Саакян, оценивая действия американского президента.

Среди возможных пунктов переговоров политолог назвал прекращение огня по нынешней линии фронта, гарантию безопасности для Украины и вероятное ослабление санкций против России. В то же время, по его оценке, Москва может не согласиться на предложенные условия, если они не будут отвечать ее стратегическим целям.

Саакян также предостерег от ожиданий, что в ближайшее время ситуация обязательно стабилизируется. Он предполагает, что Россия попытается максимально использовать осенне-зимний период для усиления давления на Украину.

"Я думаю, что февраль — это будет пик этой кампании, осенне-зимней", — отметил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия и США могут усилить давление на Украину, чтобы добиться договоренностей о прекращении боевых действий на условиях, которые устроят Кремль. Президент США Дональд Трамп заинтересован в дипломатическом результате, который позволил бы ему продемонстрировать свою роль в завершении войны. Об этом заявил журналист и публицист Виталий Портников, анализируя переговорные контакты представителей Вашингтона с российским руководством.