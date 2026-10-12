Трамп перешел на язык ультиматумов из Украины: эксперт предупредил о худшем переломе в войне

США могут потребовать от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, не предлагая реальных гарантий безопасности или уступок со стороны Москвы. Такую оценку озвучил ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

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В частности, он прокомментировал дискуссии вокруг так называемого энергетического перемирия и заявления администрации президента США Дональда Трампа о прекращении ударов по российским НПЗ. По мнению Дикого, проблема состоит в том, что Украину могут вынуждать отказаться от одного из эффективных инструментов давления на Россию, в то время как Москва будет продолжать войну.

"Давайте называть вещи своими именами. Дональд Трамп выкатывает нам очередной ультиматум. Ультиматум очень прост: мы должны в одностороннем порядке прекратить делать то, что на самом деле является одним из самых эффективных наших методов борьбы против России. Мы нашли в России слабое место — ее углеводородные доходы, которые питают эту империю: " Дикий.

Он считает, что удары по нефтяной инфраструктуре создают для Кремля дополнительные проблемы, поскольку влияют на важную для российской экономики отрасль. По мнению ветерана, именно эффективность этого инструмента может объяснять попытки добиться от Киева ограничения атак.

Дикий также обратил внимание на отсутствие, по его оценке, равноценных встречных обязательств со стороны России. Он подчеркнул, что прекращение украинских ударов не будет иметь смысла, если российские атаки по украинским объектам будут продолжаться.

"Мы должны прекратить делать то, что дает нам наибольший эффект в этой войне. А в обмен на это нам — ровно ничего. Зато если мы этот ультиматум не примем, то тогда нас накажут. Причем накажет не Россия, она и так делает все, что только может. Теперь может добавиться еще и наказание со стороны США за то, что мы в ней сказал".

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что после промежуточных выборов в Конгресс США Украина может постепенно потерять внимание Вашингтона. Это не обязательно будет означать немедленное прекращение военной помощи, однако американская администрация может меньше сосредотачиваться на влиянии российско-украинской войны.