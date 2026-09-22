Трамп озвучил свое послание Путину из трех слов по поводу войны в Украине

Президент США Дональд Трамп кратко ответил на вопросы журналистов о том, что он хотел бы сказать российскому лидеру Владимиру Путину о войне против Украины. Его ответ состоял из трех слов.

Трамп призвал Путина прекратить войну против Украины

Репортер обратился к Трампу 22 сентября в Нью-Йорке перед началом заседания Генеральной ассамблеи ООН и спросил у американского президента, что тот хочет сказать Путину?

"Settle the war", – коротко ответил Трампа.

Его послание к Путину можно перевести как "Прекрати войну", "Положи конец войне" или "Урегулируй войну". Таким образом, Трамп публично призвал Москву завершить боевые действия против Украины.

Заявление американского президента прозвучало накануне запланированных дипломатических контактов в Нью-Йорке. Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее подтвердил, что встреча Трампа с Владимиром Зеленским ожидается 22 или 23 сентября. Он выражал надежду на прогресс, признав, что российско-украинская война остается одним из самых сложных международных конфликтов для урегулирования.

Сам Трамп, выступая в ООН, также заявил, что США работают с руководством России и Украины над завершением войны. По его словам, урегулирование может состояться быстрее, чем многие ожидают. В то же время, американский президент не озвучил конкретных новых договоренностей о прекращении боевых действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на призыв Трампа окончить войну в Украине и назвал условия Киева.

Также "Комментарии" писали, что Трамп рассказал, когда использует " адские санкции " против России.