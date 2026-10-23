Трамп окончательно опозорился ложью о мире в Украине: известный генерал шокировал заявлением

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Годжес скептически оценивает заявления президента США Дональда Трампа о приближении мирного соглашения между Украиной и Россией. По мнению американского генерала, Москва не демонстрирует готовности к уступкам, тогда как Вашингтон продолжает оказывать давление преимущественно на Киев. Об этом сообщает Welt.

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Годжес отверг предположение о том, что завершение войны может быть уже близким. Ранее, 21 октября, Трамп заявил, что стороны, возможно, приблизились к мирному урегулированию больше, чем когда-либо ранее. Однако американский военный не видит достаточных оснований для столь оптимизма.

"Нет, мира не видно. Смешно, что Трамп такое утверждает", — заявил Годжес, комментируя слова американского президента.

Он также обратил внимание на состоявшиеся в Санкт-Петербурге переговоры специального представителя США Стива Виткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным. Встреча продолжалась около трех часов. Виткофф назвал переговоры конструктивными, но признал, что предстоит еще много работы.

По мнению Годжеса, сам факт таких контактов не говорит о готовности Кремля менять свою позицию. Генерал считает, что американская администрация не выдвигает Москве достаточно требований, усиливая давление на Украину.

"Российская сторона не сделала никакой уступки. Трамп даже не призвал их к этому. На самом деле он лишь оказывал давление на Украину", — подчеркнул бывший командующий американскими войсками в Европе.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские войска продолжают атаковать приграничья Сумской области, сосредотачивая наибольшую активность в Хотинской и Юнаковской общинах. Оккупанты практически каждый день пытаются проводить штурмы, однако Силы обороны Украины отражают эти атаки. Несмотря на значительные потери в личном составе и технике, Россия удерживает против Сумщины группировку численностью около 40 тысяч военных. Об этом рассказал полковник Иван Шевцов, начальник прессслужбы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница".