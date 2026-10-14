

















Возможное сокращение американской разведывательной поддержки и ограничение работы спутниковой связи может существенно усложнить положение Украины в войне против России. Такие шаги могут повлиять на возможности украинских военных получать важную информацию, координировать операции и эффективно применять беспилотники. Об этом заявил основатель и председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

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Комментируя сообщения об ограничении скорости передачи данных через Starlink для украинских беспилотников и споры по доступу к американским разведданным, политолог отметил риски, связанные с зависимостью Украины от поддержки Вашингтона. По его мнению, вопрос заключается не только в технических возможностях связи или обмене информацией, но и в политических решениях американской администрации, которые могут отражаться непосредственно на ситуации на фронте.

Шлинчак считает, что такие сигналы необходимо рассматривать в более широком политическом контексте — на фоне попыток администрации президента США Дональда Трампа добиться завершения войны из-за переговоров с Москвой. При этом, по его мнению, давление на Украину не способствует поиску сбалансированного решения, если Россия не испытывает достаточное влияние для изменения своей позиции.

"Это означает, что Трамп, повторюсь, единолично становится на сторону России и не может быть в данном случае посредником между Россией и Украиной", — заявил Шлинчак.

Политолог убежден, что в таких обстоятельствах Киеву важно оценивать не только публичные заявления американских чиновников, но и практические последствия их решений. Если военная помощь, разведывательная поддержка или доступ к критически важным технологиям становятся предметом политического торга, это создает дополнительные риски для украинской обороны и усугубляет неопределенность дальнейшей поддержки со стороны США.

Портал "Комментарии" уже писал, что политика президента США Дональда Трампа по отношению к России вряд ли изменится под давлением американских сенаторов. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко, комментируя обращение американских законодателей с призывом пересмотреть договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным.