Трамп не в силах один остановить Путина: к кому Зеленский обратился за помощью

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Китай способен оказать давление на российского лидера Владимира Путина и повлиять на прекращение войны. Об этом глава государства заявил во время онлайн-выступления в американском Институте Гадсона в Вашингтоне.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, значительное влияние Пекина обусловлено тесными экономическими связями с Москвой. Китай остается важным рынком для российских товаров, а масштабный двусторонний товарооборот дает китайскому руководству инструменты воздействия на Кремль.

Украинский президент подчеркнул, что Пекин мог бы использовать эти возможности, чтобы побудить Россию остановить боевые действия. При этом он призвал оценивать реальные действия Китая, а не только его публичные заявления о необходимости мирного урегулирования.

Отдельно Зеленский прокомментировал возможность встречи лидеров Китая, США и России. Он признал, что не располагает информацией о предполагаемой повестке таких переговоров, однако четко обозначил позицию Киева: решения, касающиеся Украины, не могут приниматься без ее участия.

"Надеюсь, никто не будет делить Украину", — подчеркнул президент, добавив, что стране нужны партнеры, готовые поддерживать ее интересы.

Зеленский также напомнил, что Украина выступает за многостороннюю дипломатию и готова участвовать в переговорах с Россией при посредничестве Соединенных Штатов и поддержке европейских государств.

По мнению главы государства, если Китай действительно заинтересован в завершении войны, он располагает возможностями внести существенный вклад в этот процесс. Однако конкретные намерения Пекина и возможные договоренности между мировыми лидерами пока остаются неизвестными.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне обсуждений возможных дипломатических инициатив по прекращению войны. Для Киева принципиальным условием остается участие Украины в любом переговорном формате, который может повлиять на ее территориальную целостность, безопасность и будущее страны.

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