Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе саммита G20 в Атланте выразил недовольство действиями администрации президента США Дональда Трампа. Глава российского МИДа дал понять, что Москва не считает американскую политику достаточной для продвижения переговоров о завершении войны в Украине. В частности, Кремль не устраивают санкции и продолжения снабжения западного оружия Киеву. Об этом сообщает ZeroHedge.

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По словам Лаврова, российские требования по прекращению войны остаются неизменными. В то же время, он заявил, что не знает, с какими предложениями Украина готова выходить на переговоры.

"Наша позиция известна, но что Украина намерена принести за стол переговоров, я не знаю", – сказал глава российского МИД.

Отдельно Лавров подверг критике военную поддержку Украины со стороны западных партнеров. Он утверждает, что Киев получает большее вооружение и готовится наносить удары по более широкому перечню целей на территории России. По мнению российского министра, такая политика вроде бы не способствует подготовке к переговорам.

Также представитель Кремля высказал претензии по поводу сохранения американских санкций против России. Москва недовольна тем, что ограничения, введенные в предыдущей администрации США, продолжают действовать, а Вашингтон одобряет новые военные поставки Украине.

В материале отмечается, что российская сторона ожидает от администрации Трампа более активного давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы Киев согласился на компромисс.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может использовать переговоры с Соединенными Штатами по завершению войны в Украине не только для достижения собственных экономических целей, но и для ослабления единства Европы.