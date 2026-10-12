Трамп нашел наиболее циничный способ поставить Украину на колени: озвучен худший сценарий

Президент США Дональд Трамп может использовать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным для укрепления своих политических позиций накануне промежуточных выборов в Конгресс. В то же время, вместо усиления давления на Москву глава Белого дома, по оценке украинского политолога, главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, пытается переложить ответственность за продолжение войны на Киев.

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По словам эксперта, Трамп рассчитывал, что договоренности об энергетическом или морском перемирии с Россией дадут ему возможность продемонстрировать дипломатические успехи перед голосованием 3 ноября. Однако Москва не показывает готовность к деэскалации, что создает для американского президента политическую проблему.

"Очевидно, что после разговора с Путиным Трамп окончательно понял: российский диктатор не собирается идти на деэскалацию, даже в формате энергетического или морского перемирия. А именно это могло бы создать для Трампа положительный информационный фон в преддверии выборов в Конгресс США 3 ноября", — пояснил Чаленко.

По мнению политолога, отсутствие ожидаемых результатов в переговорах может объяснять резкие заявления Трампа по Украине и его словам о необходимости смены украинского президента. Эксперт считает, что американский лидер пытается убедить своих поклонников в способности договариваться даже с авторитарными правителями, в то же время выставляя украинские власти препятствием для мира.

Портал "Комментарии" уже писал, что заявления президента США Дональда Трампа о необходимости смены украинского лидера и заключении договоренностей с Россией могут быть связаны с его внутриполитическими проблемами. Такое мнение высказал американский политик-республиканец Борис Пинкус в эфире YouTube канала "Фабрика новостей".